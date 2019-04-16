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«Айрон» показал, как будет выглядеть долгострой в Лебяжьем, который компания выкупила в прошлом году

17.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Компания «Айрон» опубликовала рендеры нового жилого дома в Лебяжьем. Жилой комплекс «Нарочанский» расположился по адресу: улица Нарочанская, дом 4. Возводить здание начали еще в 2011 году. Realt.by посмотрел, как объект выглядит сейчас.

«Айрон» показал, как будет выглядеть долгострой в Лебяжьем, который компания выкупила в прошлом году
Фото: Павел Садовский

Жилой комплекс «Нарочанский» находится между жилым комплексом «Лазурит» и гостиницей «Славянская». Здание состоит из нескольких секций: самая высокая, угловая, поднялась на уровень 22 этажей. А на 1-м этаже предусмотрены помещения для общественных объектов.

«Айрон» показал, как будет выглядеть долгострой в Лебяжьем, который компания выкупила в прошлом году
Фото: Павел Садовский

В соответствии с проектом застройщика, жилой дом является монолитно-каркасным. Сейчас объект находится в стадии внешней отделки. Одновременно рабочие занимаются благоустройством двора: прокладывают пешеходные дорожки и укладывают плитку.

«Айрон» показал, как будет выглядеть долгострой в Лебяжьем, который компания выкупила в прошлом году
Фото: Павел Садовский

Согласно проекту, покупателям предложат самые разные квартиры:

– 1-комнатные квартиры: площадью от 42 до 54 квадратных метров;

– 2-комнатные квартиры: площадью от 55 до 75 квадратных метров;

– 3-комнатные квартиры: площадью от 87 до 103 квадратных метров;

– 4-комнатные квартиры: площадью 107 квадратных метров.

«Айрон» показал, как будет выглядеть долгострой в Лебяжьем, который компания выкупила в прошлом году
Рендеры: «Айрон»

Напомним, возводить тогда еще жилой комплекс «Жемчужина» начали в сентябре 2011 года. Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно продлевали, а в марте 2016 года работы и вовсе остановили. В мае 2017 года экономический суд Минска признал заказчика банкротом и выставил имущество компании на торги.

«Айрон» показал, как будет выглядеть долгострой в Лебяжьем, который компания выкупила в прошлом году
Фото: Павел Садовский

Однако покупателя долгостроя нашли только с 4-й попытки. В июне 2018 года недостроенный жилой дом на 369 квартир продали с аукциона за 15,2 миллиона долларов. Доля бывшего заказчика (35 403 квадратных метра) перешла в собственность компании «Айрон Инвест Проект», связанной с ОДО «Айрон».

«Айрон» показал, как будет выглядеть долгострой в Лебяжьем, который компания выкупила в прошлом году
Фото: Павел Садовский

Приобретенная «Айроном» доля составила около 96% площади объекта, встроенные помещения занимают около 6% площади объекта. На момент проведения аукциона готовность здания равнялась около 80%. Достроить дом планируют в течение 2019 года. О ценах на квартиры и старте их продаж обещают сообщить позже.

«Айрон» показал, как будет выглядеть долгострой в Лебяжьем, который компания выкупила в прошлом году
Фото: Павел Садовский

Фото: Павел Садовский

Рендеры: «Айрон»

 
Теги: Минск
 
 
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Компания «Айрон» опубликовала рендеры нового жилого дома в Лебяжьем. Жилой комплекс «Нарочанский» расположился по адресу: улица Нарочанская, дом 4. Возводить...
 
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