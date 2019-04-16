Беларусь и Турция наметили мероприятия по развитию сотрудничества в сфере МСП

Источник материала: БелТА

Фото Министерства экономики

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция подписали план мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве экономики по итогам третьего заседания белорусско-турецкой рабочей группы по развитию и поддержке МСП, которое прошло 15-16 апреля в Анкаре.

Наряду с комплексной презентацией делового и инвестиционного климата Беларуси и Турции стороны обсудили перспективные направления развития кооперационного сотрудничества между субъектами предпринимательской деятельности двух стран, рассмотрели предложения по реализации совместных инвестиционных проектов.

По окончании заседания стороны подписали итоговый протокол, а также план мероприятий по развитию белорусско-турецкого сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства, которым определены направления двустороннего взаимодействия. В частности, будут продолжены обмен инвестиционными предложениями субъектов хозяйствования и планами проведения на территориях двух государств выставочно-ярмарочных мероприятий, дней экономики, содействие участию в них белорусских и турецких предпринимателей.

Кроме того, план предусматривает предоставление экспертных консультаций по вопросам совершенствования форм и методов господдержки малого и среднего бизнеса, организацию совместных обучающих курсов по вопросам имплементации передовых практик по реформированию условий осуществления предпринимательской деятельности для представителей органов управления и делового сообщества, внедрению новых форм сотрудничества между организациями негосударственного сектора экономики.-0-

Фото Министерства экономики