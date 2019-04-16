ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Турция наметили мероприятия по развитию сотрудничества в сфере МСП

17.04.2019 10:59 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Беларусь и Турция наметили мероприятия по развитию сотрудничества в сфере МСП
Фото Министерства экономики

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция подписали план мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве экономики по итогам третьего заседания белорусско-турецкой рабочей группы по развитию и поддержке МСП, которое прошло 15-16 апреля в Анкаре.

Наряду с комплексной презентацией делового и инвестиционного климата Беларуси и Турции стороны обсудили перспективные направления развития кооперационного сотрудничества между субъектами предпринимательской деятельности двух стран, рассмотрели предложения по реализации совместных инвестиционных проектов.

По окончании заседания стороны подписали итоговый протокол, а также план мероприятий по развитию белорусско-турецкого сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства, которым определены направления двустороннего взаимодействия. В частности, будут продолжены обмен инвестиционными предложениями субъектов хозяйствования и планами проведения на территориях двух государств выставочно-ярмарочных мероприятий, дней экономики, содействие участию в них белорусских и турецких предпринимателей.

Кроме того, план предусматривает предоставление экспертных консультаций по вопросам совершенствования форм и методов господдержки малого и среднего бизнеса, организацию совместных обучающих курсов по вопросам имплементации передовых практик по реформированию условий осуществления предпринимательской деятельности для представителей органов управления и делового сообщества, внедрению новых форм сотрудничества между организациями негосударственного сектора экономики.-0-

Фото Министерства экономики

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция подписали план мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Совместная коллегия аграрных ведомств Беларуси и России пройдет в Минске 15 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская кожа стильная куртка вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика