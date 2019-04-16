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Минсельхозпрод: Минск настаивает на соблюдении норм ЕАЭС о взаимном признании ветсертификатов
17.04.2019 11:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск настаивает на соблюдении законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о взаимном признании ветсертификатов, в противном случае это разрушит договорную основу отношений в этой сфере, заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов журналистам в среду, сообщает
«Мы возражаем против этого (непризнание белорусских ветсертификатов — прим.редакции) и считаем это незаконным. Это разрушит полностью отношения, которые были построены и заложены в базу Договора о ЕАЭС», — сказал А.Богданов.
Он также отметил, что белорусская сторона будет отстаивать свою позицию на ближайших переговорах.
Ранее сообщалось, что на заседании Евразийского межправсовета, которое пройдет в Ереване 30 апреля, российская сторона
Россельхознадзор в свою очередь настаивает на правомерности введения ограничений. Решение ЕЭК о том, что у России на эти ограничения не было права, служба называет «неверным сигналом для безнаказанного злоупотребления нормой о взаимном признании ветсертификатов в ЕАЭС».
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Представитель Минсельхозпрода также отметил, что белорусская сторона будет отстаивать свою позицию на ближайших переговорах.
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