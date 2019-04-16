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Минсельхозпрод: Минск настаивает на соблюдении норм ЕАЭС о взаимном признании ветсертификатов

17.04.2019 11:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минск настаивает на соблюдении законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о взаимном признании ветсертификатов, в противном случае это разрушит договорную основу отношений в этой сфере, заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов журналистам в среду, сообщает interfax.by.


Фото: Reuters

«Мы возражаем против этого (непризнание белорусских ветсертификатов — прим.редакции) и считаем это незаконным. Это разрушит полностью отношения, которые были построены и заложены в базу Договора о ЕАЭС», — сказал А.Богданов.

Он также отметил, что белорусская сторона будет отстаивать свою позицию на ближайших переговорах.

Ранее сообщалось, что на заседании Евразийского межправсовета, которое пройдет в Ереване 30 апреля, российская сторона намерена добиваться отмены решения ЕЭК от 22 января 2019 года «О выполнении РФ обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС». Документ был принят как реакция ЕЭК на ограничения Россельхознадзором поставок в Россию молочной продукции из Беларуси в июне 2018 года.

Россельхознадзор в свою очередь настаивает на правомерности введения ограничений. Решение ЕЭК о том, что у России на эти ограничения не было права, служба называет «неверным сигналом для безнаказанного злоупотребления нормой о взаимном признании ветсертификатов в ЕАЭС».

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель Минсельхозпрода также отметил, что белорусская сторона будет отстаивать свою позицию на ближайших переговорах.
 
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Беларусь настаивает на соблюдении нормы ЕАЭС о взаимном признании ветсертификатов
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