Владельцы шести сетей АЗС опять бьют в набат. Им посоветовали оглянуться и оптимизировать затраты

Источник материала: Tut.by

Руководители шести сетей АЗС просят вице-премьера Игоря Ляшенко гармонизировать уровни оптовых и розничных цен на нефтепродукты с учетом услойчивого развития заправок и соблюдения интересов государства. Об этом говорится в письме операторов, направленном в правительство несколько недель назад (есть в распоряжении редакции).





Обращение подписали руководители компаний «Лукойл-Белоруссия» (бренд АЗС «Лукойл»), «РН-Запад» («Славнефть» и «Роснефть»), «Юнайтед Компани», «Астотрейдинг» (А-100), «Газпромнефть-Белнефтепродукт» («Газпром нефть») и «Татбелнефтепродукт» («Татнефть»). То есть озабоченность выразили все крупнейшие операторы, за исключением подконтрольной государству «Белоруснефти».

В минувшем году частники уже просили власти принять «срочные меры» по нормализации финансово-экономических условий работы.

20 марта концерн «Белнефтехим» после увеличения ставок акцизов на автомобильное топливо повысил оптовые цены на светлые нефтепродукты. Как отмечают владельцы частных АЗС, отпускные цены были увеличены на 40 рублей за 1 тонну, что привело к снижению удельного дохода операторов с 137 до 97 рублей за 1 тонну.

На момент повышения, реальная доходность продаж нефтепродуктов была уже отрицательной, от 10 до 20 рублей на каждой реализованной через АЗС тонне в зависимости от оператора. Убытки компенсировать доходом от продаж товаров и услуг нетопливной группы. А после повышения закупочных цен, экономика практически всех сетей АЗС гарантированно стала убыточной.

Руководители АЗС обращают внимание, что работа заправок регламентирована рядом нормативных актов и контролируется госорганами. Это связано с связано с пожаро-взрывоопасными свойствами нефтепродуктов, военизированной охраной нефтебаз, внешним видом АЗС и прилегающих территорий, требованиями к динамике зарплат сотрудников и так далее. Все это требует растущих затрат.

Потеря почти трети наценки и риск банкротства вынудит участников рынка проводить сокращение расходов, которое с высокой степенью вероятности, приведет к деградации состояния АЗС и нефтебаз во всех отношениях. Расчет на то, что сети АЗС могут в полной мере возместить потерю доходности за счет продажи сопутствующих товаров «является мифом», так как для АЗС этот бизнес не основной, а сопутствующий и они не могут конкурировать с обычными магазинами как в ассортиментно-ценовой политике, так и по уровню затрат. Для АЗС дороже все, от налога на землю до оборудования и персонала.

Кроме того, за счет продаж на АЗС содержатся нефтебазы и склады хранения сжиженного газа.

Нефтепродуктообесечение из-за длительной работы в режиме экономии в 2017—2018 годах и особенно после последнего изъятия из сегмента около трети маржи, из активно развивающего сегмента ТЭК Беларуси может превратиться в финансового аутсайдера, из налогового донора бюджета в потенциального банкрота, отметили авторы письма.

В пресс-службе правительства подтвердили наличие такого обращения. Вице-премьер Игорь Ляшенко поручил концерну «Белнефтехим» подготовить соответствующий ответ.

Сложности из-за российского маневра

В ответе «Белнефтехима» в адрес Совмина говорится, что условия хозяйствования сбытовых сетей АЗС рассматриваются госорганами «комплексно, с учетом имеющихся условий функционирования, результатов деятельности всей нефтяной отрасли Беларуси».



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В концерне напомнили, что с 2019 года в России реализуется очередной этап налогового маневра в нефтяной отрасли, предусматривающий повышение в течение 6 лет цены российской нефти до мирового уровня с учетом соразмерного снижения ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. Основным его отличием от предыдущего этапа «налогового маневра» является реализация Минфином РФ адресного компенсационного механизма для российских переработчиков, что позволяет нивелировать увеличение стоимости нефти для российских НПЗ.

Для белорусской экономики очередной этап «налогового маневра» выражается в прямых потерях за счет увеличения стоимости нефти и снижения эффективности ее переработки, дополнительного роста цен для населения, уменьшения доходов бюджета от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

В целях компенсации потерь от удорожания цены нефти для российских НПЗ и поддержания необходимого уровня цен на внутреннем рынке российским налоговым законодательством с 2019 года на внутреннем рынке РФ вводится две меры поддержки:

налоговый вычет по акцизам на нефтяное сырье (так называемый «отрицательный» акциз);

«плавающий» акциз на бензин и дизтопливо, реализуемые на внутреннем рынке, который представляет собой половину разницы между экспортной ценой топлива и ценой на внутреннем рынке.

Во многом это обусловлено недопущением роста цен на моторное топливо для населения, поскольку по сути своей указанные меры направлены на административное сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке России. В Беларуси такие источники отсутствуют.

Реализация налогового маневра значительно ухудшает условия работы для белорусских НПЗ и снижает уровень поступлений доходов в бюджет Беларуси. При мировой котировке 70 долларов за 1 баррель потери белорусской экономики в 2019 году составят 380 млн долларов, подсчитали в «Белнефтехиме».

Более того, по-прежнему российскими нефтяными компаниями не поддерживается предложение белорусской стороны о снижении размера премии в формуле цены на поставляемую трубопроводным транспортом в Беларусь российскую нефть сорта Urals, отметили в концерне.

В этой связи белорусский Минфин с 20 марта реализовал одну из мер компенсации выпадающих доходов бюджета — увеличил ставки акцизов на бензин и дизтопливо на 40 рублей за 1 тонну. Одновременно в целях недопущения ухудшения результатов финансово-хозяйственной деятельности НПЗ концерн «Белнефтехим» компенсационно повысил отпускные цены на моторные топлива на аналогичную сумму. Для минимизации давления на потребительский рынок розничные цены увеличены не были, отметили в концерне.

В «Белнефтехиме» также отметили, что в России с учетом волатильности нефтяного рынка и сдерживания цен на моторное топливо на внутреннем рынке в отдельные периоды 2018 — 2019 гг. маржинальность розничного сегмента отсутствовала.

В сложившейся ситуации владельцам сети белорусских АЗС советуют «оптимизировать затраты, изыскать внутренние резервы для улучшения финансово-экономических результатов работы». Вместе с тем в «Белнефтехиме» не исключают, что «со временем ценовая политика может быть скорректирована» с учетом достигнутых договоренностей в нефтегазовой сфере. В настоящее время рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции «ведет обсуждение текущих вопросов экономического взаимодействия».