Трех человек в Минске будут судить за уклонение от налогов на 900 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В столичный суд направлено уголовное дело в отношении трех граждан, которых обвиняют в том, что помогали фирмам уклоняться от налогов. Прокуратура Минска озвучила общую сумму ущерба — 1,9 миллиона рублей (более 900 тысяч долларов в пересчете).

Трех минчан обвиняют в пособничестве уклонению от уплаты налогов и приобретении юрлица на подставное лицо.

«С помощью подконтрольных лжеструктур обвиняемые проводили незаконные финансовые операции в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, а также оформляли необходимые коммерческим структурам фиктивные товаросопроводительные документы», — рассказали в прокуратуре.

За эти услуги, согласно следствию, следовала награда в виде зарплаты или процента от сделки. При этом субъекты хозяйствования уменьшали налоговую нагрузку и недоплачивали в бюджет.

«Общая сумма ущерба от лжепредпринимательской деятельности и содействия занижению налогооблагаемой базы превысила 1,91 млн рублей», — говорят в ведомстве.

В отношении 4 должностных лиц фирм, которые пользовались такими услугами, уже прозвучали обвинительные приговоры. Еще 13 человек возместили ущерб и оплатили незаконный доход, на основании чего были освобождены от уголовной ответственности.

В ходе расследования субъекты хозяйствования возместили 940 тысяч рублей ущерба, на оставшуюся к уплате сумму прокуратура Минска направила иски в суд.