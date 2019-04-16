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Трех человек в Минске будут судить за уклонение от налогов на 900 тысяч долларов
17.04.2019 12:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичный суд направлено уголовное дело в отношении трех граждан, которых обвиняют в том, что помогали фирмам уклоняться от налогов. Прокуратура Минска
Трех минчан обвиняют в пособничестве уклонению от уплаты налогов и приобретении юрлица на подставное лицо.
«С помощью подконтрольных лжеструктур обвиняемые проводили незаконные финансовые операции в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, а также оформляли необходимые коммерческим структурам фиктивные товаросопроводительные документы», — рассказали в прокуратуре.
За эти услуги, согласно следствию, следовала награда в виде зарплаты или процента от сделки. При этом субъекты хозяйствования уменьшали налоговую нагрузку и недоплачивали в бюджет.
«Общая сумма ущерба от лжепредпринимательской деятельности и содействия занижению налогооблагаемой базы превысила 1,91 млн рублей», — говорят в ведомстве.
В отношении 4 должностных лиц фирм, которые пользовались такими услугами, уже прозвучали обвинительные приговоры. Еще 13 человек возместили ущерб и оплатили незаконный доход, на основании чего были освобождены от уголовной ответственности.
В ходе расследования субъекты хозяйствования возместили 940 тысяч рублей ущерба, на оставшуюся к уплате сумму прокуратура Минска направила иски в суд.
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