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Молодым провизорам в Минске предложили 2000 рублей в месяц 

17.04.2019 12:31 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Аптечная сеть «Добрыя лекi» пригласила молодых специалистов на работу в столичных микрорайонах. Жителям Уручья и Каменной горки обещают высокую даже по столичным меркам зарплату – до 2000 рублей. 

Соискателям обещают полный рабочий день, а при желании – частичную занятость. Зарплаты варьируются в среднем от 1500 до 2000 рублей. Судя по вакансии, предусмотрены также «прогрессивная и прозрачная система мотивации, социальный пакет и профессиональное обучение». 

На работу берут специалистов с фармацевтическим образованием, которые готовы консультировать и помогать людям в выборе лекарств, косметики, медтехники и сопутствующих товаров. Сеть аптек популярная, так что соискатель должен отличаться высокой скоростью работы, иметь хорошую физическую форму и желание много зарабатывать.

Кстати, недавно сеть «Добрыя лекi» провела добровольную аттестацию среди провизоров и фармацевтов, после чего в среднем на треть повысила оклады. Это позволило сделать доходы сотрудников аптек более стабильными и частично отвязать от объемов продаж. 

«Инициатива направлена на повышение качества обслуживания и помощи населению. Для этого сотрудник аптеки должен быть уверен в завтрашнем дне и доволен своей работой. Тот, кто показывает высокий результат на аттестации и проявляет заботу к посетителям, может хорошо зарабатывать», – пояснили в аптечной сети.

 
 
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Аптечная сеть «Добрыя лекi» пригласила молодых специалистов на работу в столичных микрорайонах. Жителям Уручья и Каменной горки обещают высокую даже по столичным...
 
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