Массовый сев ранних яровых завершается в Беларуси

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17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) завершается в Беларуси, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько во время V Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Посевная кампания идет планово, в технологические сроки. Ранние яровые зерновые посеяны на 95% площадей. Три области - Брестская, Гомельская и Могилевская - завершили сев этих культур", - сказал Анатолий Хотько. По данным на 17 апреля, в Гродненской области ранние яровые зерновые посеяны на 94,1% запланированных площадей, Минской - на 95,4%, Витебской - на 81,7%.

В Беларуси также идет посадка картофеля, сев сахарной свеклы, кукурузы, льна. "Яровой сев в целом проведен на более чем 45% площадей", - добавил министр.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 18,9 тыс. га (36,7% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 55,4 тыс. га (57,7% плана), картофель - 1,6 тыс. га (6,54%), овощи - 1,59 тыс. га (28,4%). Кукуруза на зерно посеяна на 28,8 тыс. га (12,9% плана), на силос - на 9,88 тыс. га (1,22%).

Как сообщалось, в этом году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га (в том числе 878,9 тыс. га ранних яровых). Лен-долгунец планируется посеять на площади 51,4 тыс. га, сахарную свеклу - 96 тыс. га, картофель - 24,5 тыс. га.

V Экспортный форум "Беларусь молочная" проходит в Минске 17-19 апреля. Организатором выступает отраслевой журнал "Продукт.BY" при содействии Минсельхозпрода.-0-