ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Массовый сев ранних яровых завершается в Беларуси

17.04.2019 12:45 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Массовый сев ранних яровых завершается в Беларуси
Фото из архива

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) завершается в Беларуси, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько во время V Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Посевная кампания идет планово, в технологические сроки. Ранние яровые зерновые посеяны на 95% площадей. Три области - Брестская, Гомельская и Могилевская - завершили сев этих культур", - сказал Анатолий Хотько. По данным на 17 апреля, в Гродненской области ранние яровые зерновые посеяны на 94,1% запланированных площадей, Минской - на 95,4%, Витебской - на 81,7%.

В Беларуси также идет посадка картофеля, сев сахарной свеклы, кукурузы, льна. "Яровой сев в целом проведен на более чем 45% площадей", - добавил министр.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 18,9 тыс. га (36,7% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 55,4 тыс. га (57,7% плана), картофель - 1,6 тыс. га (6,54%), овощи - 1,59 тыс. га (28,4%). Кукуруза на зерно посеяна на 28,8 тыс. га (12,9% плана), на силос - на 9,88 тыс. га (1,22%).

Как сообщалось, в этом году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га (в том числе 878,9 тыс. га ранних яровых). Лен-долгунец планируется посеять на площади 51,4 тыс. га, сахарную свеклу - 96 тыс. га, картофель - 24,5 тыс. га.

V Экспортный форум "Беларусь молочная" проходит в Минске 17-19 апреля. Организатором выступает отраслевой журнал "Продукт.BY" при содействии Минсельхозпрода.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) завершается в Беларуси, сообщил сегодня...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белстат объяснил, как считается статистика по зарплате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика