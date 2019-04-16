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За призыв к молебну у Администрации президента Сергея Спарыша оштрафовали на 1,2 тысячи рублей
17.04.2019 14:34 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Ленинского района оштрафовал активиста незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Сергея Спарыша на 50 базовых величин (1275 рублей) за призыв выйти на молебен к Администрации президента. Об этом у себя в
Напомним,
Некоторых активистов — координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, анархиста Вячеслава Косинерова и его жену задержали на подходе к месту акции. Около часа они провели в автозаке, после чего их отпустили.
Сергей Спарыш был задержан до начала акции. Его отвезли в ИВС на Окрестина, где он провел два дня. Сегодня суд Ленинского района оштрафовал его по статье 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
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Акция у Администрации прошла в понедельник, 15 апреля. На молебен «в защиту нашей страны и нашей веры» пришли 10 человек.
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