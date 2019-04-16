За призыв к молебну у Администрации президента Сергея Спарыша оштрафовали на 1,2 тысячи рублей

Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района оштрафовал активиста незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Сергея Спарыша на 50 базовых величин (1275 рублей) за призыв выйти на молебен к Администрации президента. Об этом у себя в Facebook сообщил анархист Вячеслав Косинеров.



Слева направо: Вячеслав Косинеров, Сергей Спарыш, Марина Адамович возле суда. Фото: Вячеслав Косинеров.

Напомним, акция прошла в понедельник, 15 апреля. На молебен «в защиту нашей страны и нашей веры» пришли 10 человек. Часть собравшихся помолилась, чтобы вернули кресты в Куропаты на то место, откуда их снесли, чтобы закрылся ресторан «Поедем поедим».

Некоторых активистов — координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, анархиста Вячеслава Косинерова и его жену задержали на подходе к месту акции. Около часа они провели в автозаке, после чего их отпустили.

Сергей Спарыш был задержан до начала акции. Его отвезли в ИВС на Окрестина, где он провел два дня. Сегодня суд Ленинского района оштрафовал его по статье 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).