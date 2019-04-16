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Медведев: мы передали нашим белорусским друзьям предложения по интеграции, они определяются

17.04.2019 14:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларуси переданы разработанные Россией предложения по дальнейшей интеграции, Минск остается ведущим партнером Москвы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета правительства перед Госдумой. Видеозапись мероприятия доступна на YouTube.


Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

Медведев напомнил, что в этом году исполняется 20 лет договору России и Беларуси о Союзном государстве. «Этот договор является фундаментом нашего интеграционного проекта с Беларусью», — отметил он.

«В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Беларуси разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, но они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», — рассказал премьер-министр. Он добавил, что ведомства двух стран продолжают контактировать по этому вопросу.

Медведев также добавил, что для России Беларусь остается очень важным рынком. При этом, премьер РФ акцентировал внимание на том, что никакие решения не пересмотрены и не отменены. «Мы и дальше будем развивать наше сотрудничество, но при этом мы должны, естественно, помнить, что такое сотрудничество должно быть в конечном счете взаимовыгодно», — сказал он, заметив, что именно на этих принципах и выстраивается двусторонний диалог, в том числе на уровне президентов и премьеров.

Медведев отметил, что дискуссия по вопросу интеграции будут продолжаться. «Эти переговоры будут продолжены по всем направлениям, начиная от сотрудничества в промышленной сфере и заканчивая работой на рынках третьих стран», — заключил премьер-министр России.

Напомним, в декабре прошлого года Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства в порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно ему, у стран должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня. Договор также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере путь к единому парламенту и единому президенту.

25 декабря во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов.

Во время «Большого разговора с президентом» 1 марта Александр Лукашенко заявил: если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении нашей страны и России и включении Беларуси в состав России, то 98% проголосуют против. Президент также удивился, почему именно сейчас в России озаботились вопросом Союзного государства. Что касается возможного введения общей валюты, Лукашенко отметил, что «это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет».

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Медведев также добавил, что для России Беларусь остается очень важным рынком. При этом, премьер РФ акцентировал внимание на том, что никакие решения не...
 
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