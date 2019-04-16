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Белорусская молочка: поиски новых рынков сбыта из-за российских ограничений

17.04.2019 17:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вечные переговоры — так на сегодня можно охарактеризовать ситуацию с поставками белорусского продовольствия в Россию. На этом фоне Минсельхозпрод заявляет про необходимость диверсификации, а поставки молочных продуктов в Китай выросли в 12,9 раз.

Поставки в Россию «просели»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рекомендует молочным предприятиям активизировать работу по диверсификации экспорта, заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов во время V Экспортного форума "Беларусь молочная".

«К сожалению, приходится констатировать, что по причине вводимых ограничений по итогам работы за 2018 год невыполнение объемов поставок молока и молокопродуктов из Беларуси в Россию составило 617 тыс. т в пересчете на молоко. Начало 2019 года также имеет отрицательную динамику», - сказал Богданов.

Текущие тенденции, считает чиновник, «лишний раз указывают на необходимость серьезного подхода к диверсификации экспорта, в первую очередь сухих молочных продуктов».

«Начало года для экспорта белорусской сельхозпродукции в целом сложилось положительно. Мы идем с динамикой плюс 8,5% за два месяца текущего года, наторговали на сумму более $830 млн», - рассказал Богданов.

Минсельхозпрод Беларуси прогнозирует сохранение политики ограничений со стороны России в отношении белорусской молочной продукции. В ведомстве считают, что ограничения связаны с лоббирование интересов национальных производителей, хотя «согласно статистическим данным, Россия в настоящее время не обеспечивает себя основными продуктами питания, в том числе и молочными», передает БелТА.

Ранее сегодня в Минсельхозпроде Беларуси заявили о том, что настаивают на дальнейшем признании ветеринарных сертификатов в рамках ЕАЭС. Россия предлагает отменить соответствующую норму из-за недоверия к части белорусских сертификатов. В целом же по всем спорным вопросам переговоры между Минском и Москвой, отметили в ведомстве, идут, хоть и напряженно, но нормально, сообщает «Спутник».

Китай «вырос» почти в 13 раз

В 2018 году поставила за рубеж молочной продукции на 2 млрд долларов. Экспорт снизился на 6%. На долю молока приходится 40% общего объема поставок беларусской сельхозпродукции и продовольствия за границу. Поставки шли в 58 стран.

«Беларусь занимает третье место в мире по экспорту сливочного масла и четвертое — сыров и творога», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

Значительно вырос экспорт молочной продукции в Китай - в 12,9 раз - и составил 186 тыс. тонн. Всего за прошлый год на китайский рынок было поставлено молочной продукции белорусского производства на сумму около 60 млн долларов, сообщает reform.by.

Основная доля поставок — 35% — пришлась на сухое цельное молоко и молочную сыворотку. Почти 30% экспорта составило сухое обезжиренное молоко.

К 2020 году Беларусь планируется увеличить объем экспорта продовольствия до 7 млрд долларов.«Значительный вклад в достижение данного параметра надлежит сделать именно молочная промышленность», — сказал Анатолий Хотин.

Поставки продовольствия в Россию: всё время переговоры

Минск ведет с Москвой напряженный, но конструктивный переговорный процесс относительно поставок белорусского продовольствия в РФ, сообщил сегодня Хотько.

Хотько также рассказал, что во вторник в ходе видеоконференции, в частности, обсуждалась возможность приезда в Минск инспекции из России, которая проверит производителей яблок и груш. "Сегодня будем ждать ответа", - цитирует его РИА «Новости».

Напомним, что на сегодня ввоз яблок и груш из Беларуси в Россию закрыт. Кроме того, Беларусь с начала апреля не сертифицирует продукцию для поставок в Россию, в результате в российских магазинах образовался дефицит импортной зелени - рукколы, радиччо, шпината, петрушки, кинзы и базилика.

Кроме того, Россельхознадзор подготовил письмо в адрес Федеральной налоговой службы России с просьбой провести проверки в отношении 36 белорусских компаний - посредников, которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции в Россию, используя схему "ложного транзита" в Казахстан и Киргизию, передает ТАСС.

 
Теги: Минск
 
 
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