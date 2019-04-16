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Игорь Кизим предложил открыть в Могилеве почетное консульство Украины
17.04.2019 17:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Открыть в Могилеве почетное консульство Украины предложил чрезвычайный и полномочный посол этой страны в Беларуси Игорь Кизим. Руководство области не против,
Открытие в Могилеве почетного консульства Украины смогло бы внести значительный вклад в системное налаживание и успешное выстраивание взаимоотношений, считает Игорь Кизим.
«Наши регионы имеют большой потенциал в сфере экономического взаимодействия. Благодаря политике децентрализации области и регионы Украины получили значительные средства для того, чтобы вкладывать их в развитие внешнеэкономических связей», — подчеркнул дипломат.
В конце 2018 года в Могилеве открыли два почетных консульства —
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В прошлом году в Могилеве открыли свои почетные консульства Казахстан и Латвия.
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