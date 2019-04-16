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Игорь Кизим предложил открыть в Могилеве почетное консульство Украины

17.04.2019 17:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Открыть в Могилеве почетное консульство Украины предложил чрезвычайный и полномочный посол этой страны в Беларуси Игорь Кизим. Руководство области не против, сообщает облисполком.


Слева направо: председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Фото: Могилевский облисполком

Открытие в Могилеве почетного консульства Украины смогло бы внести значительный вклад в системное налаживание и успешное выстраивание взаимоотношений, считает Игорь Кизим.

«Наши регионы имеют большой потенциал в сфере экономического взаимодействия. Благодаря политике децентрализации области и регионы Украины получили значительные средства для того, чтобы вкладывать их в развитие внешнеэкономических связей», — подчеркнул дипломат.

В конце 2018 года в Могилеве открыли два почетных консульства — Казахстана и Латвии.

 
Теги: Могилев
 
 
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В прошлом году в Могилеве открыли свои почетные консульства Казахстан и Латвия.
 
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