Игорь Кизим предложил открыть в Могилеве почетное консульство Украины

Источник материала: Tut.by

Открыть в Могилеве почетное консульство Украины предложил чрезвычайный и полномочный посол этой страны в Беларуси Игорь Кизим. Руководство области не против, сообщает облисполком.



Слева направо: председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Фото: Могилевский облисполком

Открытие в Могилеве почетного консульства Украины смогло бы внести значительный вклад в системное налаживание и успешное выстраивание взаимоотношений, считает Игорь Кизим.

«Наши регионы имеют большой потенциал в сфере экономического взаимодействия. Благодаря политике децентрализации области и регионы Украины получили значительные средства для того, чтобы вкладывать их в развитие внешнеэкономических связей», — подчеркнул дипломат.

В конце 2018 года в Могилеве открыли два почетных консульства — Казахстана и Латвии .