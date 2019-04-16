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«У вас есть 24 часа». Лебедько записал видеообращение к Лукашенко в стиле Зеленского

17.04.2019 18:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-глава партии ОГП Анатолий Лебедько записал видеоролик, в котором объявляет челлендж для Александра Лукашенко: политик дает президенту 24 часа, чтобы ответить на вопросы пользователей соцсетей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Александр Лукашенко, я обращаюсь к вам. В июле [исполняется] 25 лет вашего правления, пора подвести черту. Скажу сразу: я не намерен участвовать в выборах, которых нет, меня не интересуют рейтинги, но я хочу задать вопросы, на которые вы никогда не даете ответы. Я приглашаю вас в прямом эфире ответить на 25 вопросов, их зададут вам люди, граждане, налогоплательщики Беларуси. У вас есть 24 часа, чтобы ответить на это предложение, время пошло. И это не ультиматум, это народный дедлайн», — заявил Анатолий Лебедько.

В финале челленджа политик планирует озвучить в прямом эфире одного из негосударственных СМИ 25 самых интересных и злободневных вопросов, по одному на каждый год правления, и 25 ответов на них.

Вопросы к президенту политик предложил публиковать под хештегом #дзеадказ. За несколько часов после публикации видео пользователи соцсетей задали президенту лишь несколько вопросов.

Например, о памятной доске БНР, которую городские власти обещали установить еще в марте 2018 года.

 
 


Дизайнер Александр Чеботарев спросил у президента, где дроны, которые пМинска пропали дроны. За три месяца никто не смог их найти">ропали во время празднования 100-летия БНР в центре Минска.

Есть и не очень серьезные вопросы.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал ролик, в котором соглашается на дебаты с Петром Порошенко. Зеленский выставил свои условия: дебаты должны пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве, оба должны пройти медкомиссию, а Порошенко — назвать Зеленского именно кандидатом в президенты страны. В конце ролика Зеленский дал Порошенко срок на раздумья — 24 часа. Петр Порошенко в ответ записал видео, в котором согласился принять условия Зеленского. После этого Зеленский записывал еще несколько видеообращений к Петру Порошенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-глава ОГП пригласил президента вас в прямом эфире ответить на 25 вопросов, их зададут вам люди, граждане, налогоплательщики Беларуси.
 
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