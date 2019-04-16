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Беларусь и Казахстан отказываются покупать товары «Сделано в Крыму»

17.04.2019 19:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Казахстан отказываются от закупки товаров с маркировкой «Сделано в Крыму», объясняя это сложной геополитической ситуацией. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в интервью агентству РИА Новости.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Есть проблема выхода на рынки сбыта крымских товаропроизводителей, в том числе на экспорт. В свете нестабильной политической ситуации во многих местах настороженно относятся к реализации продукции с маркировкой „Сделано в Крыму“, в частности, Казахстан и Беларусь отказываются от закупки таких товаров», — сказал Катырин.

«К сожалению, основные программы АО „Российский экспортный центр“ (поддержка продвижения российских товаров на внешние рынки) в Крыму не реализуются. В этой связи в целях выхода на экспорт и продвижения крымской продукции предприятия вынуждены регистрироваться в других регионах», — заметил глава ТПП.

В пресс-службе «Российского экспортного центра» РИА Новости сообщили, что к финансовым и нефинансовым мерам поддержки РЭЦ имеют равнозначный доступ все компании РФ. «В том числе компании Крыма получают их в полном объеме. В Крыму действует центр поддержки экспорта», — заявили в РЭЦ.

Справедливости ради надо сказать, что товары из Крымы присутствуют на полках белорусских магазинов. Недавно корреспондент TUT.BY видел в минском супермаркете фасованную продукцию «Крымского содового завода».

Существует торговля и в обратном направлении. В 2017 году Беларусь поставила в Крым продукции на 17,3 млн долларов. Главными статьями импорта, по данным «Крымстата», были продовольственные товары, сельхозсырье, машины и оборудование.

Беларусь официально не признала Крым частью России. Национальный статистический комитет не озвучивает информацию о поставках белорусских товаров в Крым. По информации TUT.BY, чаще всего белорусские поставки в Крым идут через компании, зарегистрированные за пределами полуострова, потому что есть риск нарваться на негативную реакцию Украины, рынок которой еще более важен для белорусских производителей.

 
 
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В свете нестабильной политической ситуации во многих местах настороженно относятся к реализации продукции с маркировкой «Сделано в Крыму»
 
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