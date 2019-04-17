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«Экономика на пальцах». Любимые дети Лукашенко, или Как IT хочет помочь стране

17.04.2019 22:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 18 апреля в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

12 апреля, в День космонавтики, президент Беларуси посетил свое любимое детище — Парк высоких технологий. На фоне брутальных разборов в коровниках, которые заканчивались уголовными делами, у айтишников прошло все красиво, гладко и мирно. И это неудивительно, ведь для Александра Лукашенко созданный им парк является реальной историей успеха.

Лукашенко попросил дать ему поручение, «которое продвинет нас вперед». Сообщество предложило создать Министерство цифровой трансформации экономики и говорило о необходимости реформы системы образования.

Сергей Чалый попробует понять, что хотят айтишники от президента и президент от айтишников.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 18 апреля в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

 
Теги: Новости
 
 
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В очередной программе Сергей Чалый попробует понять, что хотят айтишники от президента и президент от айтишников.
 
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