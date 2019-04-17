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«Экономика на пальцах». Любимые дети Лукашенко, или Как IT хочет помочь стране
17.04.2019 22:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программа появится в прямом эфире 18 апреля в 15.25.
12 апреля, в День космонавтики, президент Беларуси посетил свое любимое детище — Парк высоких технологий. На фоне брутальных разборов в коровниках, которые заканчивались уголовными делами, у айтишников прошло все красиво, гладко и мирно. И это неудивительно, ведь для Александра Лукашенко созданный им парк является реальной историей успеха.
Лукашенко попросил дать
Сергей Чалый попробует понять, что хотят айтишники от президента и президент от айтишников.
Об этом подробнее в
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В очередной программе Сергей Чалый попробует понять, что хотят айтишники от президента и президент от айтишников.
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