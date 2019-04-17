В России посчитали доводы Беларуси о повышении тарифа на транзит нефти необоснованными

Источник материала: Tut.by

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам селекторного совещания посчитала доводы Беларуси о необходимости повышения тарифа на транзит нефти на 23% необоснованными. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.



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По его словам, селекторное совещание с коллегами из Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) по этому вопросу состоялось в начале недели.

«Коллеги представили те аргументы, которые уже были обнародованы в СМИ. Мы посчитали, что эти аргументы не являются обосновывающими для роста тарифа. Соответственно, вопрос уходит теперь в область планового регулирования тарифов», — сказал Махонин. Он напомнил, что плановый пересмотр тарифа должен пройти с 1 февраля 2020 года. Если и по нему не будет найдено обоюдное решение, то тариф индексируется на 3% от уровня инфляции в РФ, добавил Махонин.

Ранее Беларусь уведомила «Транснефть» о намерении повысить на 23,1% тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Российская сторона с таким подходом не согласилась. В этом случае, поясняет Махонин, вопрос переносится на уровень уполномоченных органов, то есть ФАС и МАРТ. Если они не приходят к согласию, то по итогам совещания составляется протокол разногласий, а вопрос о пересмотре тарифа откладывается до плановой индексации ставки.

Минск объяснял необходимость внепланового повышения тарифа тем, что тариф на транспортировку нефти по территории Беларуси является самым низким среди стран — транзитеров нефти, в частности Польши и Украины.