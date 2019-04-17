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Белстат отчитался о состоянии ВВП Беларуси
18.04.2019 10:20 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный статистический комитет опубликовал официальные данные по росту экономики Беларуси в первом квартале этого года.
Согласно информации Белстат, осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за I квартал 2019 года.
«Объем ВВП в текущих ценах составил 28,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню I квартала 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106%», - говорится в сообщении статистического ведомства.
Напоним, что недавно Всемирный банк
Аналогичного мнения касательно замедления роста экономики придерживаются в ЕАБР. Аналитики банка
ВВП Беларуси в 2018 году
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Национальный статистический комитет опубликовал официальные данные по росту экономики Беларуси в первом квартале этого года. Согласно информации Белстат,...
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