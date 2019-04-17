Белстат отчитался о состоянии ВВП Беларуси

Национальный статистический комитет опубликовал официальные данные по росту экономики Беларуси в первом квартале этого года.

Согласно информации Белстат, осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за I квартал 2019 года.

«Объем ВВП в текущих ценах составил 28,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню I квартала 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106%», - говорится в сообщении статистического ведомства.

Напоним, что недавно Всемирный банк ухудшил прогноз развития белорусской экономики на 2019-2021 годы, говорится в отчете банка, посвященном экономической ситуации в Европе и Центральной Азии. Согласно новой оценке Всемирного банка, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 2,2%, в 2020 году — 2,4%, в 2021 году — 2,1%. По сравнению с январской оценкой Всемирного банка экономический прогноз по Беларуси на 2019-2021 годы ухудшен на 0,5, 0,1 и 0,4% соответственно.

Аналогичного мнения касательно замедления роста экономики придерживаются в ЕАБР. Аналитики банка считают , что рост ВВП Беларуси в среднесрочном периоде составит не более 1,5-2% ежегодно.