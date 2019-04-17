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Белстат отчитался о состоянии ВВП Беларуси

18.04.2019 10:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный статистический комитет опубликовал официальные данные по росту экономики Беларуси в первом квартале этого года.

Согласно информации Белстат, осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за I квартал 2019 года. 

«Объем ВВП в текущих ценах составил 28,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню I квартала 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106%», - говорится в сообщении статистического ведомства.

Напоним, что недавно Всемирный банк ухудшил прогноз развития белорусской экономики на 2019-2021 годы, говорится в отчете банка, посвященном экономической ситуации в Европе и Центральной Азии. Согласно новой оценке Всемирного банка, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 2,2%, в 2020 году — 2,4%, в 2021 году — 2,1%. По сравнению с январской оценкой Всемирного банка экономический прогноз по Беларуси на 2019-2021 годы ухудшен на 0,5, 0,1 и 0,4% соответственно.

Аналогичного мнения касательно замедления роста экономики придерживаются в ЕАБР.  Аналитики банка считают, что рост ВВП Беларуси в среднесрочном периоде составит не более 1,5-2% ежегодно.

ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% по сравнению с 2017 годом. Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 121,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню 2017 года. Этот рост не дотянул до официального прогноза: планировалось, что вырастет ВВП на 3,5%. В 2017 году рост ВВП составил на 2,4% (до 105,2 млрд рублей).
 
 
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Национальный статистический комитет опубликовал официальные данные по росту экономики Беларуси в первом квартале этого года. Согласно информации Белстат,...
 
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