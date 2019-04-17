Госзастройщик предложил новую партию квартир в доме на Грушевке. Цена кв.м «однушки» с машиноместом — $1150

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Многоквартирный жилойдом №2запроектирован 4-секционным, 17-этажным и рассчитан на 322 квартиры. По проектной декларации в доме предлагается: – 5 однокомнатных квартиробщей площадью 29,7 квадратного метра. Построить квартиру в Минске у застройщика можно по цене 1350 долл./кв.мпри единовременной уплате и1450 долл./кв.м – при поэтапной уплате; – 5 однокомнатных квартиробщей площадью 29,7 квадратного метра с машиноместом. Цена квадратного метра жилого помещения составляет1150 долларов СШАпри единовременной уплате и1250 долларов США— при поэтапной уплате. Машиноместо продается за 6700 долларов США при единовременной уплате и за 6800 долларов США — при поэтапной уплате.

Многоквартирный жилой дом №1по генплану имеет 3 секции и 17 этажей и рассчитан на 228 квартир. На первом этаже запроектированы встроенные помещения административного назначения (офисы). На этот раз для заключения договоров долевого строительства в доме предлагается одно встроенное помещение с машиноместомобщей площадью 82,5 квадратного метра. Цена квадратного метра для размещения офиса составляет1700 долларов СШАв эквиваленте при единовременной уплате цены договора и1900 долларов СШАв эквиваленте — при поэтапной уплате.

При единовременной уплате машиноместо продается за 6700 долларов США в эквиваленте, при поэтапной — за 6800 долларов США в эквиваленте. Надземная пятиуровневая гараж-стоянка рассчитана на 510 машиномест. На эту тему также читайте у нас: УКС Центрального района предложил новую партию квартир в доме на Грушевке. Цены снижены