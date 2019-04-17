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УКС Центрального района предложил квартиры в таунхаусах в Зацени. Цена метра — $1060

18.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Центрального района предложил квартиры в таунхаусах в Зацени. Цена метра — 60
Источник фото: УКС Центрального района

Строительство объекта было начато в декабре 2016 года. Ожидается, что он будет сдан в эксплуатацию в марте 2020 года.

Генподрядчиком выступает ОАО «Стройтрест №1».

В состав объекта «Район жилой усадебной застройки деревни Зацень. 4-й пусковой комплекс. 1-я очередь строительства. Комплексная жилая застройка участка по ул. Зацень, 6,» входят:

— 18 блокированных жилых домов на 2 квартиры по генплану;

— 4 блокированных жилых дома на 8 квартир по генплану;

— 6 усадебных жилых домов по генплану;

— блокированный жилой дом на 5 квартир по генплану.

УКС Центрального района предложил квартиры в таунхаусах в Зацени. Цена метра — 60

Блокированные жилые дома на 2 квартиры №№35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 по генплану запроектированы двухэтажными, размером 11,5 х 10,4 метра, со скатной чердачной кровлей из металлочерепицы и водостоком с кровли.

На первом этаже дома расположены тамбур, кухня, холл с внутриквартирной лестницей, санузел, мини-котельная и столовая.

На втором этаже находятся три жилые комнаты, гардеробная, санузел и коридор. Из столовой предусмотрен выход на террасу.

На первом этаже все помещения выделены стенами и перегородками. На втором две жилые комнаты и коридор объединены в одно пространство.

Наружные стены домов запроектированы из керамзитобетонных блоков толщиной 400 мм с утеплением. Внутренние стены и перегородки кирпичные. Квартиры сдаются без внутренней отделки.

УКС Центрального района предложил квартиры в таунхаусах в Зацени. Цена метра — 60
Фото: УКС Центрального района

На этот раз госзастройщик для заключения договоров долевого строительства предлагает 4 квартиры в 2 блокированных жилых домах общей площадью 138 квадратных метров. Стоимость одного квадратного метра составляет 1060 долларов США в эквиваленте.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 23 апреля 2019 года.

Напомним, что в первой проектной декларации, которая была выпущена еще в августе 2017 года, ценник за «квадрат» в домах и таунхаусах из керамзитобетонных блоков стартовал от 1400 долларов, а при рассрочке — 1600 долларах.

В последующих декларациях цена квадратного метра начала снижаться и дошла до 890 долларов.

Напомним, что месяц назад компания «А-100 Девелопмент» презентовала таунхаусы в районе «Зеленая гавань». Там цена начинается от 1300 долларов за "квадрат".

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Теги: Минск
 
 
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УКС Центрального района предложил квартиры в блокированных жилых домах на 2 квартиры в районе жилой застройки деревни Зацень, 4-й пусковой комплекс, 1-я очередь...
 
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