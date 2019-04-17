УКС Центрального района предложил квартиры в таунхаусах в Зацени. Цена метра — $1060

Блокированные жилые дома на 2 квартиры №№35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 по генплану запроектированы двухэтажными, размером 11,5 х 10,4 метра, со скатной чердачной кровлей из металлочерепицы и водостоком с кровли.

На первом этаже дома расположены тамбур, кухня, холл с внутриквартирной лестницей, санузел, мини-котельная и столовая.

На втором этаже находятся три жилые комнаты, гардеробная, санузел и коридор. Из столовой предусмотрен выход на террасу.

На первом этаже все помещения выделены стенами и перегородками. На втором две жилые комнаты и коридор объединены в одно пространство.

Наружные стены домов запроектированы из керамзитобетонных блоков толщиной 400 мм с утеплением. Внутренние стены и перегородки кирпичные. Квартиры сдаются без внутренней отделки.