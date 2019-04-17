«Как прописать маму в доме, который идет под снос, и вырастет ли компенсация из-за этого?». Специалисты дают советы на форуме Realt.by

Источник материала: realt.by

Каждый пользователь Realt.byможет бесплатно консультироваться с риэлтерами и юристами. Для этого не нужно выходить из дома, стоит лишь перейти по ссылке и сформулировать проблему в рубрике «Вопрос-Ответ». В обзоре — темы, которые обсуждались на форуме в апреле.

Обмен

Читатель Realt.byс ником zhenja72 планирует уехать из Минска в Заславль. Мужчина хочет обменять столичную квартиру на дом в районе Заславля. Спрашивает: «возможно ли?».

Риэлтер ООО «Центр риэлтерских услуг „Квартиры Столицы“» Александр Новик советует не зацикливаться на обмене, пытаясь продать квартиру и купить дом независимо друг от друга:

— Обмен — это всего лишь 5 процентов актуальных сделок с недвижимостью. Обычно рекомендуем клиентам запускать продажу и параллельно предлагать обмен заинтересовавшим Вас домам в районе Заславля, — рекомендует специалист по недвижимости.

Покупка недвижимости иностранцем

Владлен Сиренко просит уточнить нюансы покупки жилья в Беларуси иностранцами. Мужчина спрашивает: «Может ли иностранный гражданин приобрести дом в пограничной зоне? Например, в Браславском районе».

Отвечает юрист, риэлтер и первый заместитель директора УП «ДИАНЭСТ» Евгений Родичкин :

— Каких-либо ограничений по приобретению в собственность на основании договора купли-продажи иностранцем жилого дома в Браславском районе нет. Что касается земельного участка, на котором этот дом расположен, то приобрести его и пользоваться им иностранец сможет только на основании права аренды.

Похожий вопрос задал еще один пользователь ресурса. Alex Klotsman не является ни гражданином, ни резидентом страны, но хочет купить загородный дом на территории Беларуси. Вот вопросы, которые интересуют иностранца: «Могу ли я приобрести недвижимость? Есть ли какие-то ограничения? Какие требования к процессу купли-продажи? Сколько времени занимает оформление сделки? Должен ли я находиться в Беларуси при оформлении сделки? Какие дополнительные расходы меня ждут, и как они начисляются (процент от сделки или фикс)?».

Отвечает директор ООО «Уласны Дах» Людмила Лепарская :

Риэлтер пояснила, что иностранцы могут приобрести недвижимость в стране, но при этом земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома передается в аренду на 99 лет. К тому же она добавила:

— Купить жилой дом можно и по доверенности, выданной покупателем жилого дома доверенному лицу. В случае если покупатель будет присутствовать лично для оформления дома (если документы собраны заранее и паспорт на русском языке или переведен на русский язык и заверен согласно законодательству Республики Беларусь), достаточно одного дня. Дополнительно оплачивается госпошлина (примерно 150 белорусских рублей) и риэлтерская услуга в размере 4080 белорусских рублей. В услугу входит: подбор варианта, согласование условий сделки, оформление документов, регистрация права собственности, оформление договора аренды (если понадобится расприватизация земельного участка).

Кредит на жилье

Читательница Realt.byВероника интересуется кредитами на жилье. Девушка вместе с мужем хочет купить дом в Калинковичах, но всей суммы на руках сейчас нет. Совокупный бюджет молодой семьи (Веронике 23 года, мужу — 25, детей нет) — 1300 рублей в месяц. девушка спрашивает: «Могут ли нам дать кредит на покупку жилья? И в каких банках наиболее выгодные условия? И, может, мы попадаем под льготы?».

Отвечает директор ООО «Уласны Дах» Людмила Лепарская :

— Сегодня банки активно дают кредиты на жилье, самый выгодный из них в АСБ «Беларусбанк». Он выдается под 15,5% годовых на 20 лет. Успехов Вам в покупке жилья.

Про льготы узнавайте непосредственно в банке.

Регистрация в доме под снос

Дмитрий хочет прописать мать в многоквартирный дом, которому генпланом города предписан снос. Мужчина хочет понять, на какую компенсацию в случае сноса он может рассчитывать: «Суть вопроса: 1) В генплане застройки Минска наш дом идет под снос, но уведомления о сносе еще не давали. В квартире прописан только собственник, которая ухаживает за матерью, инвалидом 1-й группы. Квартира однокомнатная, общей площадью 36 кв.м. Если прописать свою мать, инвалида 1-й группы, на какие метры можно рассчитывать при выделении другого жилья при сносе, и положена ли будет инвалиду 1-й группы отдельная комната?

2) У собственника квартиры есть сын, у которого собственная квартира в Минске, где он прописан с ребенком. Если он пропишется с ребенком в квартире собственника, которая идет под снос, то будет учитываться при сносе, что у него есть своя квартира и ему не положены будут метры? Пример: Собственник прописывает свою мать (инвалид 1-й группы), сына с ребенком (есть собственная квартира). В итоге получается, прописаны всего 4 человека. На какие метры можно рассчитывать при сносе?».

Отвечает риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь, при сносе собственнику положена квартира типовых потребительских качеств не менее общей площади подлежащей сносу квартиры, либо, с его согласия, может быть менее общей площади, подлежащей сносу квартиры, но не менее общей площади, определяемой исходя из расчета 15 кв.м на собственника и на каждого члена его семьи, зарегистрированного по месту жительства в подлежащей сносу квартире, то есть собственнику положена квартира не менее 36 кв.м.

Что касается регистрации матери собственника, то само по себе отнесение к категории инвалид первой группы не дает право на предоставление дополнительно жилой комнаты или в размере 15 кв.м общей площади сверх установленной минимальной нормы предоставления общей площади жилого помещения <…>

Что касается регистрации сына собственника с его ребенком, то, если получена копия решения (выписка из решения) о предстоящем изъятии земельного участка, при определении размера общей площади они учитываться не будут.

Подробный ответ эксперта можно прочитать здесь .

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