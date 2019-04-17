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Суд в Бресте дал блогеру большой штраф за оскорбление милиционеров

18.04.2019 11:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Бреста 18 апреля вынес приговор по уголовному делу в отношении местного блогера Сергея Петрухина.


Сергей Петрухин, фото: svaboda.org

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, суд признал Петрухина виновным по ч. 2 ст. 188 УК (клевета) и ч. 2 ст. 189 УК (оскорбление) и назначил наказание в виде штрафа в размере 360 базовых величин (9.180 рублей). С него также взыскано в пользу четырех сотрудников милиции 7.500 рублей в качестве материальной компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Как отметил Кисляк, Петрухин не признал вины и назвал этот процесс заказным и политическим, расправой над свободой слова, связанной с тем, что он занимает активную позицию по аккумуляторному заводу.

«Петрухин намерен обжаловать приговор», — подчеркнул правозащитник.

Блогера обвиняли, в частности, в том, что 23 марта 2018 года он снял видеоролик в здании суда Ленинского района Бреста, в котором содержалась информация об участковом инспекторе Ленинского РОВД Сергее Игнатюке, «не соответствующая действительности, существенно умаляющая его честь и достоинство, дискредитирующая потерпевшего в глазах общественного мнения». Видеоролик транслировался на интернет-ресурсе YouTube.

Также Петрухина обвиняли в том, что 3 апреля прошлого года он разместил на своей странице в «ВКонтакте» комментарий, «содержащий презрительные, уничижительные, негативно-оценочные, не соответствующие нормам речевого общения по форме выражения к видеоролику «Великолепная четверка_3. Носатый. Финал». Тем самым, считает обвинение, блогер умышленно унизил честь и достоинство четырех сотрудников Ленинского РОВД и причинил им моральный вред.

1 февраля Петрухину было предъявлено обвинение в клевете и оскорблении сотрудников милиции.

Правозащитные организации Беларуси призвали прекратить уголовное преследование Петрухина. Они считают, что уголовное преследование блогеров свидетельствует об усилении контроля интернет-сферы накануне предстоящих выборов.

Блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов в своем проекте «Народный репортер» на YouTube освещают ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода, против которого протестуют представители общественности. Блогеров неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.

 
Теги: Брест
 
 
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Суд Ленинского района Бреста 18 апреля вынес приговор по уголовному делу в отношении местного блогера Сергея Петрухина. Сам блогер считает дело «политической...
 
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