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Легче не стало? МАЗ увеличил чистый убыток вдвое

18.04.2019 11:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

И прошедший 2018 год флагман белорусского автомобилестроения, Минский автомобильный завод, закончил с убытками. По информации опубликованного предприятием бухгалтерского баланса, чистый убыток завода по итогам 2018 года составил 80,4 млн рублей, что на 94,2% больше убытка 2017 года. Минус по этой позиции промышленный гигант показывает с 2014 года. 


Фото: Reuters

Прибыль от текущей деятельности предприятия составила 6,2 млн рублей против 33,3 млн рублей в прошлом году. Прибыль от реализации продукции составила 31 млн рублей против убытка в 4 млн в 2017 году. 

Как и многим промпредприятиям, МАЗу подпортило результаты списание курсовых разниц — по этой позиции убыток составил 96,4 млн рублей.

Напомним, чистая прибыль белорусских предприятий за 2018 год составила 5,2 млрд рублей и по сравнению с 2017 годом снизилась на 38,9%. Нацбанк это объяснил тем, что потери от курсовых разниц были «разнесены» на несколько лет. Порядок списания убытков из-за изменения курсов валют в 2015—2017 годах регламентировался отдельными указами президента, в 2018 году их действие закончилось, и предприятия с отрицательными курсовыми разницами вынуждены были их отразить.

Масштабные усилия, прилагаемые на всех уровнях, в том числе прокуратурой, позволили МАЗу несколько снизить объемы дебиторки — краткосрочная дебиторская задолженность за год сократилась на 5,1% до 329,8 млн рублей, долгосрочная — на 10% до 45,8 млн против 7,6 млн на конец 2016 года.

При этом предприятие, которое президент неоднократно называл лицом страны, продолжало наращивать кредитную нагрузку — краткосрочная кредиторская задолженность выросла на 52,7% до 343,2 млн рублей, долгосрочные кредиты и займы выросли на 40%, до 470,7 млн рублей.

Продажи МАЗа на ключевом российском рынке грузовых автомобилей в 2018 г выросли на 9% по сравнению с 2017 г, по данным «Автостата», МАЗ продал 4237 автомобилей, заняв 7-е место на рынке грузовиков. Всего в 2018 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России вырос на 2,7% до 82,3 тысяч единиц.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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