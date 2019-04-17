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Легче не стало? МАЗ увеличил чистый убыток вдвое
18.04.2019 11:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
И прошедший 2018 год флагман белорусского автомобилестроения, Минский автомобильный завод, закончил с убытками. По информации
Прибыль от текущей деятельности предприятия составила 6,2 млн рублей против 33,3 млн рублей в прошлом году. Прибыль от реализации продукции составила 31 млн рублей против убытка в 4 млн в 2017 году.
Как и многим промпредприятиям, МАЗу подпортило результаты списание курсовых разниц — по этой позиции убыток составил 96,4 млн рублей.
Напомним, чистая прибыль белорусских предприятий за 2018 год составила 5,2 млрд рублей и по сравнению с 2017 годом
Масштабные усилия, прилагаемые на всех уровнях, в том числе прокуратурой, позволили МАЗу несколько снизить объемы дебиторки — краткосрочная дебиторская задолженность за год сократилась на 5,1% до 329,8 млн рублей, долгосрочная — на 10% до 45,8 млн против 7,6 млн на конец 2016 года.
При этом предприятие, которое президент неоднократно называл лицом страны, продолжало наращивать кредитную нагрузку — краткосрочная кредиторская задолженность выросла на 52,7% до 343,2 млн рублей, долгосрочные кредиты и займы выросли на 40%, до 470,7 млн рублей.
Продажи МАЗа на ключевом российском рынке грузовых автомобилей в 2018 г выросли на 9% по сравнению с 2017 г, по
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Минус по этой позиции промышленный гигант показывает с 2014 года.
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