У пешки есть шанс стать ферзём. Феномен Зеленского

Источник материала: Tut.by

Антон Денисов, публицист, кандидат исторических наук. Фото из личного архива

Украине мы обязаны многим. Большинство инициатив, как гражданского общества, так и власти на просторах СНГ, родились именно как реакция на политические процессы в Киеве. Одни с восторгом смотрели на оба Майдана и желали реализации похожего сценария у себя. Другие использовали их как повод усилить контроль, изменить законодательство и получить щедрые дотации из бюджета на всевозможные охранительные программы и движения.

Теперь же мы можем наблюдать новый политический феномен — Владимира Зеленского.

Торжество Демократии

Попадание Зеленского во второй тур президентских выборов со значительным перевесом — наиболее красноречивое свидетельство торжества демократии. То есть vox populi, когда народ выбирает того, кто ему наиболее симпатичен.

Были прогнозы, что в президентскую гонку вступит Святослав Вакарчук. Талантливый артист и общественный деятель, у которого к тому же есть прекрасное образование, ученая степень и семейные традиции львовской интеллигенции. Но у Вакарчука уже был отрицательный опыт в бытность депутатом. И он прекрасно понимает, что его социальная база не обеспечит ему победу. Ведь Святослав апеллировал к среднему классу.

Отец сингапурского экономического чуда, Ли Куан Ю утверждал: чтобы создать открытую политическую конкуренцию и свободные СМИ нужно, чтобы 40−50% населения принадлежали к среднему классу, имели доход выше 5000 $ в месяц и были хорошо образованными. В противном случае свободная пресса будет просто потакать низким вкусам и спекулировать на изменчивых настроениях толпы.

Собственнику, человеку со своим домом, семьей и делом, есть что терять, он никогда не будет голосовать «по приколу» или от противного. А люмпенизированный коллективный обыватель неизменно будет отдавать свой голос артисту или умелому манипулятору. «Герои киноэкрана становятся президентами. И ведут себя так, будто все еще находятся на экране. Полная катастрофа…» — говорил Ли Куан Ю. Принадлежность к среднему классу определяется не только солидным доходом, классом автомобиля или жилья, но и стремлением к политическому представительству.

Когда кандидату в президенты США, демократу Стивенону Эдлайю одна избирательница сказала, что за него будут голосовать все умные люди, то тот возразил: «Этого мало, мне нужен голос большинства!»

Make Ukraine great again?

Для того чтобы лучше понять, как комик смог обогнать многих украинских политических тяжеловесов, нужно разобраться, что представляет из себя сама фигура комика на просторах СНГ.

Артисты подобного плана стали появляться в нулевых годах. Именно тогда классический КВН и архаичные сборища советских юмористов вроде «Смехопанорамы» потеснили новые, молодые кадры. За образец они взяли американские и частично европейские форматы клубных выступлений, хлестких скетчей и миниатюр, где субъектом выступает сам артист, сыплющий колкости со сцены в адрес самой публики. Именно тогда в России появились Comedy Club и «Наша Раша», породив множество подражателей в Беларуси и в Украине.

Эксплуатация популярных образов и близость к обывателю и породили ту самую народную популярность. Впрочем, в отличие от западных юмористов, российские всегда знали меру и не переходили границы дозволенного в политике. А вот украинские продвинулись в этом гораздо дальше.

Владимир Зеленский со своим «Кварталом 95», который производил разноплановый продукт, смог захватить всеобщее внимание и добиться колоссальной популярности. Ведь украинцы — это еще и признанные мастера шоу-бизнесса, темпераментные и талантливые. Период появления комиков совпал с повышением общего благосостояния. Доходы росли, массы получили возможность брать кредиты, покупать жилье и машины, ездить в Турцию и веселиться под шутки тех самых артистов.

И Зеленский здесь для многих стал олицетворять то самое стабильное и сытое время, ностальгию по утерянному. Леволиберальные интеллектуалы после брекзита и победы Трампа все как один заговорили о невежественных народных массах, которые не поспевают за прогрессом и голосуют за популистов, обещающих вернуть старые добрые времена. А украинцы, уставшие от хаоса, банкротства элит и военной риторики проголосовали за символ былой стабильности. Не задумываясь, под силу ли этому человеку сделать все great again.

«Слуга народа»

Еще один козырь Владимира Зеленского — это яркий, мастерски сделанный сериал «Слуга Народа». Здесь мы уже видим сатиру совсем иного плана, равно близкую как к Charlie Hebdo, так и к «Карточному домику» Netflix. Коррупция, кумовство, соглашательство, двойное дно, цинизм власти показаны в нем очень реалистично с множеством намеков и отсылок к современности.



Фото: YouTube-канал «Слуга народа» (youtube.com/sluga95)

Среди всего этого паноптикума «президент» Василий Петрович Голобородько предстает фигурой неоднозначной, но абсолютно честной, а главное привлекательной. За три неполных сезона герой Зеленского успевает побывать как на вершине успеха так и оказаться на самом дне. Ги Дебор, автор «Общества спектакля», смог бы многое сказать по этому поводу. Думаю, что далеко не все понимают, что персонаж сериала и реальный человек Владимир Зеленский два разных человека.

Молодой политик

Преимущество Зеленского в его молодости. Он мужчина в самом расцвете сил, что тоже не маловажно. У молодого поколения он не ассоциируется с пожилыми людьми во власти. Его Instagram стал настоящей политической платформой, равно как и другие социальные медиа, а креативный тег «Зе Президент» — самым простым предвыборным лозунгом.

За него голосовали как за фигуру, альтернативную Порошенко и другим набившим оскомину политикам. Кстати, национальность Владимира Зеленского сильно поколебала миф о злобном украинском национализме и ксенофобии.

Но любой реформатор должен опираться на команду специалистов и поддержку широких слоев населения. А те как раз-таки хотят всего и сразу. В конце концов, и Зеленскому придется ответить себе на вопрос кто же он, юморист, играющий в политику, или политик, бывший в прошлом юмористом.

Слабые места

Тем не менее уже стало очевидно, что, кроме умения играть роль у Зеленского, нет четкой программы действий, а люди из его команды допускают множество ошибок. Его самого упрекают в финансовой нечистоплотности и непоследовательной позиции.

Похоже, что даже сам кандидат в президенты не знает, что ему делать с этим неожиданным кредитом народного доверия. Его растерянность видна по уклонению от публичных дебатов с Порошенко.

Преимущества Владимира Зеленского могут в любой момент обернуться против него. Ведь его оппонент является не только действующим президентом и реальным политиком, но и влиятельным бизнесменом со связями и признанием на международной арене. Если Зеленский популярен в первую очередь внутри Украины, то у Порошенко есть статус на Западе, множество контактов и достижений, от Минских соглашений до Томаса. Не зря за него голосовали именно украинские граждане в ЕС и других странах. Штаб Порошенко готовится использовать и этот ресурс влияния.

Некоторые аналитики стали ссылаться на позитивный опыт других стран. Там на волне кризисов и недоверия граждан к традиционным политикам, к власти стали приходить аутсайдеры из мира телешоу.

Например, итальянский комик, лидер партии «Пять звезд», Беппе Грилло получила феноменальную поддержку на парламентских выборах; левый юморист Йонн Гнарр, победил на выборах мера столицы Исландии Рейкьявик. Их победа не заканчивалась катастрофой, наоборот, они добивались некоторых успехов.

Но нужно понимать, что за ними стояла команда профессионалов, а действовали они внутри благоприятной европейской системы. Никто из юмористов не задерживался у власти надолго. Одно дело критиковать капитализм, живя под защитой его институтов, совсем другое — заниматься рутинной систематической работой, теряя из-за ошибок популярность аудитории. У Украины совсем другой масштаб.

Пешка, способная переиграть ферзя

Разговоры о том, что за спиной у Зеленского стоят кланы и конкретная фигура Коломойского во многом справедливы. Но ведь это нисколько не исключает возможности превращения ставленника в самостоятельную фигуру.

В романе французского писателя с белорусскими корнями Ромена Гари «Пожиратели звезд» суеверный латиноамериканский диктатор поставил на место лидера сопротивления марионеточную подконтрольную фигуру. Но когда ситуация резко изменилась и власть ослабла, липовый лидер стал настоящим и повел народ на борьбу. У Владимира Зеленского может быть шанс воспользоваться «маккиавеливсим моментом» и стать самостоятельным политиком. Другое дело, хватит ли у него на это силы воли.

Даже если Зеленский не победит на выборах, то его имя уже вписано в украинскую политическую историю. Дальше у него будет выбор — стать во главе альтернативного политического движения и пробираться в Раду, либо попробовать себя на роль мэра города, или же вновь уйти в шоу-бизнес. Ну, а если он одержит победу… Это будет новый сезон сериала, но уже реального.

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