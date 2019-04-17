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«Репортеры без границ»: В Беларуси беспрецедентные репрессии против журналистов

18.04.2019 12:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Репрессии в отношении журналистов в Беларуси достигли беспрецеднтного уровня, считают в организации «Репортеры без границ». Об этом говорится в ежегодном «Индексе свободы прессы», который публикует организация.


Фото: TUT.BY

При этом Беларусь за год парадоксальным образом поднялась в рейтинге на две позиции (со 155 на 153 место), но лишь потому, что ситуация со свободой прессы в других странах, соседях нашей страны в индексе, ухудшилась еще сильнее. Кроме того, на рейтинг Беларуси повлияло то, что число арестов журналистов снизилось по сравнению с пиковым 2017-м годом.

— В Беларуси идет еще один наезд на свободу слова в преддверие «выборов». Давление на журналистов, работающих на СМИ, находящиеся в изгнании, достигло беспрецедентного уровня в 2018 году — на них было наложено около 100 штрафов, — говорится в докладе.

«Репортеры без границ» напоминают и давлении на TUT.BY и БелаПАН в рамках «дела БЕЛТА».

— Критически настроенные журналисты и блогеры подвергались арестам, ведущие новостные сайты блокировались, а закон о СМИ еще ужесточился.

Лидируют в рейтинге скандинавские страны, Финляндия, Нидерланды. В конце списка — Китай, Северная Корея, Эритрея и Туркменистан.

Все соседи Беларуси заняли более высокие позиции, чем она: Латвия — на 24 месте, Литва — на 30-м, Польша — на 59-м, Украина — на 102-м, Россия — на 149-м.

 
 
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Репрессии в отношении журналистов в Беларуси достигли беспрецеднтного уровня, считают в организации «Репортеры без границ»
 
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