«Это что-то, что мы очень скоро реализуем». МФЦ Дубая заверил Лукашенко в поддержке минского проекта

Источник материала: Tut.by

Беларусь заинтересована в опыте Дубайского МФЦ при создании собственного международного финцентра. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 18 апреля на встрече с руководством Дубайского международного финансового центра.



Фото: пресс-служба президента

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече присутствовали управляющий Дубайского международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим и исполнительный директор этого центра Ариф Амири.

«Благодарю вас за добрые слова, начинания и ту помощь, которую вы оказываете нам. Полагаю, что вы уже знакомы с нашими мечтами: создать нечто подобное вашему центру в Беларуси. И я буду вам весьма признателен, если вы продолжите свою благотворительную деятельность в Беларуси в плане поддержки этого проекта и консультативной помощи нам», — сказал президент.

Лукашенко отметил огромный и неоценимый опыт Дубайского МФЦ в создании таких международных финансовых центров. «Знаю, что ваш центр проявляет большой интерес в сотрудничестве в области IT-технологий, вы много уделяете внимания цифровой экономике. Мы также этим серьезно занимаемся. Думаю, если бы мы сумели найти общий интерес, то это сопряжение было бы только на пользу развитию цифровой экономики. Если вы сочтете, что в Беларуси есть опыт высоких технологий, мы к вашим услугам и готовы работать вместе», — подчеркнул белорусский лидер.

Управляющий Дубайского МФЦ отметил, что и правительство Дубая, и сам центр обязуются поддерживать проект в Беларуси. «С прошлого лета после получения первых документов на этот счет мы приняли решение поддерживать сотрудничество в этой области. Не думаю, что это просто мечта. Это что-то, что мы очень скоро реализуем. Мы приехали, чтобы поделиться опытом, мы готовы к этому, особенно что касается создания и развития финансового центра. И мы полностью готовы вносить вклад в развитие отношений между двумя государствами, особенно в IT-секторе», — заявил Эсса Абдулфаттах Казим.



Фото: пресс-служба компании

Напомним, в прошлом году «Дана Холдингс», крупнейший застройщик в Беларуси, подписала меморандум о взаимопонимании с компанией DIFC Investments — международным финансовым центром в Дубае.

Стороны, в частности, договорились об обмене передовым опытом и сотрудничестве в области проектирования и функционирования минского Международного финансового центра (МФЦ Minsk World). Планируется, что создание Международного финансового центра будет краеугольным камнем возведения многофункционального комплекса «Минск Мир», который строит «Дана Холдингс» на территории бывшего аэропорта «Минск-1».

Минский МФЦ Minsk World должен стать частью национального экономического пространства, где будет использоваться особая система льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг. Основные задачи проекта — формирование условий для привлечения международного капитала в Беларусь и строительство в Минске самых современных зданий формата бизнес-апартаментов.

По информации TUT.BY , как и в случае с ПВТ, для МФЦ предполагается установление английского права, гражданского и хозяйственного; возможность оперировать иностранными валютами, полная свобода репатриации капитала и доходов. МФЦ должен обеспечивать полный комплекс банковских финансовых и вспомогательных услуг, а также быть единым органом, оказывающим все сопутствующие услуги вроде лицензирования и регистрации компаний, земли и имущества.

