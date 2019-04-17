Какую белорусскую «молочку» любят в мире

Россияне предпочитают белорусские сыры и творог, китайцы стали пить наше молоко, а в Эмиратах оказалась популярной сметана. «Савушкин продукт» рассказал, какие молочные продукты под знаком «Made in Belarus» популярны в разных странах мира.

Белорусская «молочка» представлена в более чем 30 странах мира. Больше всего ее покупают в России, где любят молоко, творог, твердые сыры, десерты и греческие йогурты TEOS. Схожие предпочтения и у других наших славянских соседей. В Казахстане и Азербайджане также востребован белорусский творог, ряженка и простокваша, и сливочное масло. Грузины и армяне любят творожные десерты из Бреста.

В Китае также приобщаются к «молочной культуре»: по вкусу в Поднебесной пришлось ультрапастеризованное молоко «Савушкин». «Для китайского потребителя вкус молока все еще необычен: большая часть населения к нему еще только начинает привыкать. Пока только каждый пятый житель регулярно пьет молоко, выпивая в 7 раза меньше белоруса, – пояснили в компании «Савушкин продукт». – Однако сегодня КНР крайне заинтересована в широкой представленности на рынке натуральных молочных продуктов. И там уже присутствуют многие европейские производители».

В странах же Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам и Филиппины, более охотно покупают сухую сыворотку. В то время как в Сингапуре и Гонконге полюбился белорусский кефир, творог, ряженка, сметана, сливочное масло и сыры.

Ближний Восток не отстает. Эмираты уже давно пристрастились к традиционным творогам и сметане, а Турция – к сливочному маслу. Хотя больше всего белорусской «молочки» в регионе покупает Иордания. Туда, в частности, поступают из Бреста сыры, творог, йогурты, кефир, ряженка и простокваша.

Молочные реки текут и в Европу. Так, йогурты «Савушкин» пьют в Латвии и Эстонии, масло намазывают голландцы и датчане, а сыры нарезают болгары. Молочные продукты (сыры, творога и сливочное масло) пусть еще небольшими партиями, но доставляют даже в США.

«Белорусская «молочка» востребована уже в четырех частях света. Бренд «Made in Belarus» традиционно силен в России и других странах СНГ, но успешен и на новых рынках – как европейских, так и азиатских. Конечно, на предпочтения потребителей в каждой стране сильно влияют кулинарные традиции, но популярность молочных продуктов растет во всем мире. Однако, тенденция роста популярности молочных продуктов отмечается во всем мире. Следовательно, растет и конкуренция в отрасли. И нам приятно, что наша продукция достойно ее выдерживает Натуральность, вкус и качество – сегодня наши основные конкурентные преимущества на мировом рынке продуктов питания», – отметила PR -директор компании «Савушкин продукт» Елена Бабкина.