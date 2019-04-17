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Беларусь настаивает на увеличении своей доли в собираемых платежах в Евразийском союзе
18.04.2019 13:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судя по всему, на ближайшем заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване 30 апреля будет доминировать белорусская проблематика. Беларусь, помимо поставок продовольствия и решения нефтегазовых вопросов, будет настаивать на увеличении своей доли при распределении ввозных таможенных пошлин.
Напомним, еще в 2010 году в рамках Таможенного союза РФ, Казахстана и Беларуси ввозные пошлины были распределены исходя из объемов импорта и с учетом принципа страны назначения — в пропорции 87,97%, 7,33% и 4,7% соответственно. Позднее это распределение было закреплено в договоре о создании ЕАЭС. При присоединении Армении к союзу была сделана корректировка, но по той же методике (доля страны составила 1,13%). Далее, при присоединении Кыргызстана норматив для этой страны был несколько завышен «для адаптации к условиям членства в ЕАЭС» — 1,9% сроком на три года. Затем была повышена и доля Армении — до 1,22% (доли РФ и Казахстана были снижены до 85,265% и 7,055%, доля Беларуси не изменилась — 4,56%).
В мае 2018-го действие этих нормативов было продлено до конца 2019 года. Теперь, по данным «
Впрочем, премьер-министры стран ЕАЭС на ближайшем заседании межправсовета в Ереване
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Судя по всему, на ближайшем заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване 30 апреля будет доминировать белорусская проблематика. Беларусь, помимо поставок продовольствия...
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