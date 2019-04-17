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Спецдокладчик ООН по ситуации с правозащитниками совершил неофициальный визит в Беларусь

18.04.2019 13:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 16 по 18 апреля в Беларуси с неофициальным визитом находился в спецдокладчик ООН по ситуации с правозащитниками Мишель Форст.

Поездка состоялась по приглашению общественных организаций «Белорусский Хельсинкский комитет», «Белорусская ассоциация журналистов» и «Правовая инициатива». Помимо встреч с правозащитниками Форст встречался с адвокатами, журналистами, представителями ЛГБТ-сообщества, а также чиновниками — представителями Министерства юстиции и МИД.

Как сообщил Форст БелаПАН, в этом году он планирует подготовить тематический доклад по проблеме безнаказанности преступлений, совершенных в отношении правозащитников. Спецдокладчик пояснил, что в сферу внимания его мандата, помимо правозащитников, попадают «все те, кто каким-либо образом защищает права человека», в том числе журналисты.

Информацию для доклада Форст собирает до 1 июня. Он пока не знает, будет ли в этом докладе упомянута Беларусь — все зависит от того, какие сведения официально поступят в его офис к этому времени из Беларуси.

Форст также отметил, что белорусские власти пока официально не приглашали его посетить страну. «Практика ООН такова, что спецдокладчик один раз обращается с официальным письмом с просьбой разрешить визит в страну (такое обращение со стороны Форста было — БелаПАН.), а потом при каждом удобном случае, часто устно, я интересуюсь, как там мое приглашение», — рассказал Форст.

При этом он подчеркнул: при наличии специального странового докладчика (спецдокладчиком ООН по ситуации с правами человека в Беларуси является Анаис Марин) приоритетом является приглашение именно его. «Маловероятно, что даже если бы мы получили приглашение (от властей — БелаПАН.), мы бы согласились официально приехать, пока в Беларусь не пустят странового спецдокладчика», — добавил Форст.

Что касается нынешней поездки в Беларусь, то, как заметил спецдокладчик, он самостоятельно организовывал свои встречи, договаривался с отдельными людьми и ассоциациями. «Все эти встречи открыты, я их не скрываю. Чего бы я хотел меньше всего — чтобы меня обвинили в том, что приехав сюда неофициально, я тайком с кем-то встречаюсь», — сказал Форст.

Следует отметить, что официальный Минск уже много лет не признает мандат спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси, считая его ненужным. Нынешний спецдокладчик Анаис Марин, как и его предшественник Миклаш Харашти, не может получить разрешения посетить Беларусь с официальным визитом.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщил Форст БелаПАН, в этом году он планирует подготовить тематический доклад по проблеме безнаказанности преступлений, совершенных в отношении...
 
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