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Украина отпустила под домашний арест бизнесмена, выдачи которого добивается Беларусь
18.04.2019 14:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе Киевский апелляционный суд изменил бывшему директора белоруской компании «Внешевросервис» (входит в группу ViM Union) Дмитрию Дашуку меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщает «
По данным ресурса, прокуратура сперва заявила ходатайство о продлении срока содержания под стражей, а потом его отозвала из суда.
По данным «
В Генпрокуратуре Беларуси пояснили TUT.BY, что направили запрос о выдаче белорусского бизнесмена в Украину в ноябре 2018 года, исходя из действия принципа неотвратимости наказания. Основания для этого имелись весомые. В отношении Дашука была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему инкриминируются преступления, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года. При этом обвиняемый скрывался от следствия. На момент подачи запроса о выдаче белорусские правоохранители не располагали информацией о том, что у бизнесмена имеется гражданство Украины. «Украинским коллегам предстоит проверить данную информацию. А в случае достоверности оценить правомерность получения [украинского] гражданства», — сказал официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.
Напомним, находившийся в розыске по линии Интерпола Дмитрий Дашук
Ранее Следственный комитет сообщил, что обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу признаны должностные лица некоторых организаций, входящих в группу компаний Vim Union, в том числе действующие руководители этих предприятий. Эта группа компаний оказывает таможенно-логистические услуги. В 2017 году в ней работало 400 человек и было около 10 тысяч клиентов.
По данным следствия, с помощью специально созданных вредоносных программ должностные лица осуществляли несанкционированный доступ и копирование информации из базы данных «Белтаможсервиса» — государственного конкурента в сфере таможенного представительства.
СК сообщил, что с декабря 2015-го по январь 2018-го в распоряжение обвиняемых поступали сведения о поданных электронных таможенных декларациях предприятиями, осуществляющими экспорт и импорт товаров.
Как сообщают в СК, это программное обеспечение создано бывшим сотрудником «Белтаможсервиса», который был осведомлен о существовавшей системе хранения информации на предыдущем месте работы и на протяжении некоторого времени занимал должность специалиста по безопасности в группе компаний Vim Union.
Действия трех обвиняемых в зависимости от их роли квалифицированы следствием по следующим статьям УК РБ: ч. 2 ст. 254 (Коммерческий шпионаж); ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации); ст. 352 (Неправомерное завладение компьютерной информацией); ч. 2 ст. 354 (Разработка и использование вредоносных компьютерных программ).
В группе компаний ViM Union
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На прошлой неделе Киевский апелляционный суд изменил бывшему директора белоруской компании «Внешевросервис» (входит в группу ViM Union) Дмитрию Дашуку меру...
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