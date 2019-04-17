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Украина отпустила под домашний арест бизнесмена, выдачи которого добивается Беларусь

18.04.2019 14:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Киевский апелляционный суд изменил бывшему директора белоруской компании «Внешевросервис» (входит в группу ViM Union) Дмитрию Дашуку меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщает «Белорусский партизан». В Беларуси Дашука обвиняют в коммерческом шпионаже против государственного конкурента «Внешевросервис» — «Белтаможсервис».


В октябре 2017 году группа компаний ViM Union стала официальным партнером Белорусской федерации баскетбола. Дмитрий Дашук (слева) подписал соглашение с руководителем БФБ Максимом Рыженковым, который также является замглавы Администрации президента. Фото: eurovice.by

По данным ресурса, прокуратура сперва заявила ходатайство о продлении срока содержания под стражей, а потом его отозвала из суда.

По данным «Радио Свобода», Дашук родом из Мариуполя. Его адвокат Денис Бугай заявил, что в Генпрокуратуру Украины переданы материалы, согласно которым Дашук является гражданином Украины. «Он не отказывался от украинского гражданства, и главное — не совершал преступления. Согласно законодательству, Украина не может выдавать иностранному государству своих граждан», — отметил адвокат.

В Генпрокуратуре Беларуси пояснили TUT.BY, что направили запрос о выдаче белорусского бизнесмена в Украину в ноябре 2018 года, исходя из действия принципа неотвратимости наказания. Основания для этого имелись весомые. В отношении Дашука была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему инкриминируются преступления, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года. При этом обвиняемый скрывался от следствия. На момент подачи запроса о выдаче белорусские правоохранители не располагали информацией о том, что у бизнесмена имеется гражданство Украины. «Украинским коллегам предстоит проверить данную информацию. А в случае достоверности оценить правомерность получения [украинского] гражданства», — сказал официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

Напомним, находившийся в розыске по линии Интерпола Дмитрий Дашук был задержан в Украине 15 октября 2018 года по запросу правоохранительных органов Беларуси. Дашука задержали пограничники в киевском аэропорту по прилету из Риги. С тех пор он находился под стражей, и в отношении него проводилась экстрадицонная проверка.

Ранее Следственный комитет сообщил, что обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу признаны должностные лица некоторых организаций, входящих в группу компаний Vim Union, в том числе действующие руководители этих предприятий. Эта группа компаний оказывает таможенно-логистические услуги. В 2017 году в ней работало 400 человек и было около 10 тысяч клиентов.

По данным следствия, с помощью специально созданных вредоносных программ должностные лица осуществляли несанкционированный доступ и копирование информации из базы данных «Белтаможсервиса» — государственного конкурента в сфере таможенного представительства.

СК сообщил, что с декабря 2015-го по январь 2018-го в распоряжение обвиняемых поступали сведения о поданных электронных таможенных декларациях предприятиями, осуществляющими экспорт и импорт товаров.

Как сообщают в СК, это программное обеспечение создано бывшим сотрудником «Белтаможсервиса», который был осведомлен о существовавшей системе хранения информации на предыдущем месте работы и на протяжении некоторого времени занимал должность специалиста по безопасности в группе компаний Vim Union.

Действия трех обвиняемых в зависимости от их роли квалифицированы следствием по следующим статьям УК РБ: ч. 2 ст. 254 (Коммерческий шпионаж); ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации); ст. 352 (Неправомерное завладение компьютерной информацией); ч. 2 ст. 354 (Разработка и использование вредоносных компьютерных программ).

В группе компаний ViM Union заявили, что бывший директор компании «Внешевросервис» Дмитрий Дашук (сейчас он помощник директора) «некоторое время назад, опасаясь за свое здоровье, которое у него и так плохое, решил временно заняться развитием бизнеса за пределами Беларуси, чтобы не подвергать себя нервным стрессам. Он не знал, что находится в розыске, а узнал только по факту задержания в Украине». В ViM Union считают, что «с целью устранения группы компаний с рынка таможенных услуг, формируется публичное мнение о том, что наши компании якобы воспользовались информацией, похищенной в „Белтаможсервисе“ для привлечения клиентов, что для любого профессионала в области таможенной деятельности является полным абсурдом». «Становится очевидна итоговая цель — очернить репутацию успешного конкурента», — сообщили в частной компании.

 
 
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На прошлой неделе Киевский апелляционный суд изменил бывшему директора белоруской компании «Внешевросервис» (входит в группу ViM Union) Дмитрию Дашуку меру...
 
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