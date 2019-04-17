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Завтра Лукашенко выступит с ежегодным посланием. Пять тем, которые он не должен пропустить

18.04.2019 14:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 19 апреля белорусский президент обратится с ежегодным посланием народу и парламенту. Обычно во время этого выступления Александр Лукашенко раздает задачи вертикали на год и комментирует самые недавние события.


Фото: president.gov.by

В прошлом году ключевыми темами послания стали планы по ВВП, коррупция в госаппарате, революция в Армении, геополитическая нестабильность, сворачивание (как оказалось — почти на год) разговоров о конституционном референдуме, встраивание БелАЭС в экономику страны, война в Сирии

О чем президент почти наверняка скажет в этот раз?

Кому переизбираться раньше

Александр Лукашенко и глава ЦИК Лидия Ермошина анонсировали, что именно во время апрельского послания будут объявлены даты выборов президента и парламента. Обе кампании должны пройти не позднее августа-сентября 2020 года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Президент обещал не проводить выборов досрочно, но Ермошина говорила, что совмещать кампании — тоже нецелесообразно, потому что это слишком политизирует общество, и предлагала провести одну из них уже в конце этого года.

Завтра интрига должна разрешиться.

Экзамен для вертикали

Так или иначе, следующее послание в 2020 году Александр Лукашенко будет давать уже либо после выборов (если победит на них), либо совсем близко к дате выборов. Это значит, что почти наверняка завтрашнее послание будет проникнуто традицонным посылом о том, что этот год — экзамен для вертикали.

Велик соблазн раздать поручения о повышении пенсий и зарплат бюджетникам, ускоренном росте ВВП. Если президент не устоит и решит-таки раздать предвыборных пряников народу, открытыми остаются многие вопросы. Сможет ли и станет ли наполненное рыночниками правительство Румаса разгонять таким образом инфляцию и увеличивать девальвационные риски? Где взять новые источники роста без структурных реформ госсектора, о которых даже думать страшно в предвыборный год? Как совместить планы по финансовому задабриванию электората с проблему внешнего долга и все менее уступчивой России?

Сложный союз

Вечная тема всех программных выступлений белорусского президента — отношения с Россией — в этом году засияла новыми красками. Почти половину своего «Большого разговора» 1 марта Лукашенко говорил о проблемах интеграции. После этого, конфликт Москвы и Минска не затух, а разгорелся с новой силой.

МИД Беларуси и новый посол России Михаил Бабич обменялись предельно резкими заявлениями после нескольких интервью дипломата российским СМИ. Россельхознадзор продолжает блокировать поставки то груш с яблоками, то говядины. Ведомство обратилось в ФСБ, чтобы проверить белорусские фирмы, которые в России подозревают в реэкспорте санкционной продукции. Наконец, Москва не хочет больше признавать белорусские ветеринарные документы на молоко.


Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Лукашенко уже назвал всю эту активность российских надзорных органов «санкциями» и намекнул, что Минск может поставить на ремонт нефтепровод «Дружба». В Москве сказали, что готовы в этом случае транспортировать нефть в Европу через порты.

Не решен главный вопрос — компенсации Беларуси последствий налогового маневра. Минск пробует разные варианты угроз и давления на Москву, например, почти на четверть повышает тариф на транзит российской нефти (с чем в России не согласились). Но пока никаких признаков того, что Москва готова уступить, нет. А ко всему прочему, назревают не менее сложные переговоры по газу — сегодняшнее соглашение истекает в этом году.

Наконец, Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции, на которые в Минске сейчас готовят ответ. По данным TUT.BY, в этом документе, который поступил в Минск не менее месяца назад и содержание которого стороны пока не раскрывают, есть неприемлемые для белорусской стороны пункты.

Невозможно представить, что президент не выскажется по всему этому вороху проблем с главным партнером Беларуси.

Кульминация выборов у соседей

Пока Александр Лукашенко будет выступать перед парламентом, его украинский коллега Петр Порошенко будет готовиться к своему последнему шансу переломить ход выборов — дебатам на стадионе «Олимпийский» с шоуменом Владимиром Зеленским.


Коллаж TUT.BY

Белорусский президент уже несколько раз комментировал эту тему. Сначала он однозначно спрогнозировал победу Порошенко. Затем сделал это чуть аккуратнее, предложив неопределившимся украинцам не голосовать вообще, если голосовать не за кого. Наконец, когда стало ясно, что шансов у Порошенко немного, Лукашенко заявил, что и актеры могут быть неплохими президентами, вспомнив Рональда Рейгана.

Поскольку белорусский президент в посланиях всегда высказывается по самым актуальным событиям у соседей, вероятно, нам стоит ждать и новых заявлений по украинским выборам.

Скандал в Куропатах

Внутренняя политика редко занимает много времени в ежегодном послании Лукашенко. Но одна история стала особенно резонансной в последние недели — снос крестов в Куропатах.

Выполняя мартовское поручение президента «навести порядок» в урочище, где лежат останки многих тысяч жертв сталинских репрессий, местные власти в два подхода снесли больше сотни крестов в Куропатах и обнесли территорию забором с арками.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Снос крестов во время христианского поста вызвали возмущение католической церкви, чуть более мягкую критику от пресс-секретаря БПЦ, разговор в МИД с западными дипломатами, непонимание даже среди провластных депутатов и гневную реакцию оппозиции.

Лукашенко еще не высказывался по поводу скандала и завтра у него будет такая возможность.

 
Теги: Минск
 
 
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Даты президентских и парламентских выборов в Беларуси, набирающий обороты конфликт с Москвой, украинская президентская гонка - лишь некоторые из тем, которые...
 
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