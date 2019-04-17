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Завтра Лукашенко выступит с ежегодным посланием. Пять тем, которые он не должен пропустить
18.04.2019 14:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 19 апреля белорусский президент обратится с ежегодным посланием народу и парламенту. Обычно во время этого выступления Александр Лукашенко раздает задачи вертикали на год и комментирует самые недавние события.
В прошлом году ключевыми темами
О чем президент почти наверняка скажет в этот раз?
Кому переизбираться раньше
Александр Лукашенко и глава ЦИК Лидия Ермошина анонсировали, что именно во время апрельского послания будут объявлены даты выборов президента и парламента. Обе кампании должны пройти не позднее августа-сентября 2020 года.
Президент
Завтра интрига должна разрешиться.
Экзамен для вертикали
Так или иначе, следующее послание в 2020 году Александр Лукашенко будет давать уже либо после выборов (если победит на них), либо совсем близко к дате выборов. Это значит, что почти наверняка завтрашнее послание будет проникнуто традицонным посылом о том, что этот год — экзамен для вертикали.
Велик соблазн раздать поручения о повышении пенсий и зарплат бюджетникам, ускоренном росте ВВП. Если президент не устоит и решит-таки раздать предвыборных пряников народу, открытыми остаются многие вопросы. Сможет ли и станет ли наполненное рыночниками правительство Румаса разгонять таким образом инфляцию и увеличивать девальвационные риски? Где взять новые источники роста без структурных реформ госсектора, о которых даже думать страшно в предвыборный год? Как совместить планы по финансовому задабриванию электората с проблему внешнего долга и все менее уступчивой России?
Сложный союз
Вечная тема всех программных выступлений белорусского президента — отношения с Россией — в этом году засияла новыми красками. Почти половину своего «Большого разговора» 1 марта Лукашенко говорил о проблемах интеграции. После этого, конфликт Москвы и Минска не затух, а разгорелся с новой силой.
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Лукашенко уже
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Наконец, Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции, на которые в Минске сейчас готовят ответ. По данным TUT.BY, в этом документе, который поступил в Минск не менее месяца назад и содержание которого стороны пока не раскрывают, есть неприемлемые для белорусской стороны пункты.
Невозможно представить, что президент не выскажется по всему этому вороху проблем с главным партнером Беларуси.
Кульминация выборов у соседей
Пока Александр Лукашенко будет выступать перед парламентом, его украинский коллега Петр Порошенко будет готовиться к своему последнему шансу переломить ход выборов — дебатам на стадионе «Олимпийский» с шоуменом Владимиром Зеленским.
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Поскольку белорусский президент в посланиях всегда высказывается по самым актуальным событиям у соседей, вероятно, нам стоит ждать и новых заявлений по украинским выборам.
Скандал в Куропатах
Внутренняя политика редко занимает много времени в ежегодном послании Лукашенко. Но одна история стала особенно резонансной в последние недели — снос крестов в Куропатах.
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Снос крестов во время христианского поста вызвали
Лукашенко еще не высказывался по поводу скандала и завтра у него будет такая возможность.
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Даты президентских и парламентских выборов в Беларуси, набирающий обороты конфликт с Москвой, украинская президентская гонка - лишь некоторые из тем, которые...
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