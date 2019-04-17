Завтра Лукашенко выступит с ежегодным посланием. Пять тем, которые он не должен пропустить

Источник материала: Tut.by

Утром 19 апреля белорусский президент обратится с ежегодным посланием народу и парламенту. Обычно во время этого выступления Александр Лукашенко раздает задачи вертикали на год и комментирует самые недавние события.



Фото: president.gov.by

В прошлом году ключевыми темами послания стали планы по ВВП , коррупция в госаппарате , революция в Армении, геополитическая нестабильность , сворачивание (как оказалось — почти на год ) разговоров о конституционном референдуме, встраивание БелАЭС в экономику страны, война в Сирии

О чем президент почти наверняка скажет в этот раз?

Кому переизбираться раньше

Александр Лукашенко и глава ЦИК Лидия Ермошина анонсировали, что именно во время апрельского послания будут объявлены даты выборов президента и парламента. Обе кампании должны пройти не позднее августа-сентября 2020 года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Президент обещал не проводить выборов досрочно, но Ермошина говорила, что совмещать кампании — тоже нецелесообразно, потому что это слишком политизирует общество, и предлагала провести одну из них уже в конце этого года.

Завтра интрига должна разрешиться.

Экзамен для вертикали

Так или иначе, следующее послание в 2020 году Александр Лукашенко будет давать уже либо после выборов (если победит на них), либо совсем близко к дате выборов. Это значит, что почти наверняка завтрашнее послание будет проникнуто традицонным посылом о том, что этот год — экзамен для вертикали.

Велик соблазн раздать поручения о повышении пенсий и зарплат бюджетникам, ускоренном росте ВВП. Если президент не устоит и решит-таки раздать предвыборных пряников народу, открытыми остаются многие вопросы. Сможет ли и станет ли наполненное рыночниками правительство Румаса разгонять таким образом инфляцию и увеличивать девальвационные риски? Где взять новые источники роста без структурных реформ госсектора, о которых даже думать страшно в предвыборный год? Как совместить планы по финансовому задабриванию электората с проблему внешнего долга и все менее уступчивой России?

Сложный союз

Вечная тема всех программных выступлений белорусского президента — отношения с Россией — в этом году засияла новыми красками. Почти половину своего «Большого разговора» 1 марта Лукашенко говорил о проблемах интеграции. После этого, конфликт Москвы и Минска не затух, а разгорелся с новой силой.

МИД Беларуси и новый посол России Михаил Бабич обменялись предельно резкими заявлениями после нескольких интервью дипломата российским СМИ. Россельхознадзор продолжает блокировать поставки то груш с яблоками , то говядины . Ведомство обратилось в ФСБ , чтобы проверить белорусские фирмы, которые в России подозревают в реэкспорте санкционной продукции. Наконец, Москва не хочет больше признавать белорусские ветеринарные документы на молоко.



Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Лукашенко уже назвал всю эту активность российских надзорных органов «санкциями» и намекнул, что Минск может поставить на ремонт нефтепровод «Дружба». В Москве сказали, что готовы в этом случае транспортировать нефть в Европу через порты .

Не решен главный вопрос — компенсации Беларуси последствий налогового маневра. Минск пробует разные варианты угроз и давления на Москву, например, почти на четверть повышает тариф на транзит российской нефти (с чем в России не согласились ). Но пока никаких признаков того, что Москва готова уступить, нет. А ко всему прочему, назревают не менее сложные переговоры по газу — сегодняшнее соглашение истекает в этом году.

Наконец, Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции, на которые в Минске сейчас готовят ответ. По данным TUT.BY, в этом документе, который поступил в Минск не менее месяца назад и содержание которого стороны пока не раскрывают, есть неприемлемые для белорусской стороны пункты.

Невозможно представить, что президент не выскажется по всему этому вороху проблем с главным партнером Беларуси.

Кульминация выборов у соседей

Пока Александр Лукашенко будет выступать перед парламентом, его украинский коллега Петр Порошенко будет готовиться к своему последнему шансу переломить ход выборов — дебатам на стадионе «Олимпийский» с шоуменом Владимиром Зеленским.



Коллаж TUT.BY

Белорусский президент уже несколько раз комментировал эту тему. Сначала он однозначно спрогнозировал победу Порошенко. Затем сделал это чуть аккуратнее , предложив неопределившимся украинцам не голосовать вообще, если голосовать не за кого. Наконец, когда стало ясно, что шансов у Порошенко немного, Лукашенко заявил , что и актеры могут быть неплохими президентами, вспомнив Рональда Рейгана.

Поскольку белорусский президент в посланиях всегда высказывается по самым актуальным событиям у соседей, вероятно, нам стоит ждать и новых заявлений по украинским выборам.

Скандал в Куропатах

Внутренняя политика редко занимает много времени в ежегодном послании Лукашенко. Но одна история стала особенно резонансной в последние недели — снос крестов в Куропатах.

Выполняя мартовское поручение президента «навести порядок» в урочище, где лежат останки многих тысяч жертв сталинских репрессий, местные власти в два подхода снесли больше сотни крестов в Куропатах и обнесли территорию забором с арками .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Снос крестов во время христианского поста вызвали возмущение католической церкви, чуть более мягкую критику от пресс-секретаря БПЦ, разговор в МИД с западными дипломатами, непонимание даже среди провластных депутатов и гневную реакцию оппозиции .

Лукашенко еще не высказывался по поводу скандала и завтра у него будет такая возможность.