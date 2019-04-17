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Макей: Куропаты должны быть благоустроены, но делать там все надо аккуратно, по-человечески
18.04.2019 15:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МИД Беларуси считают, что Куропаты должны быть благоустроенным мемориалом. Но благоустраивать надо «аккуратно, по-человечески». Об этом журналистам заявил глава МИД Владимир Макей.
Напомним, утром 4 апреля сотрудники Боровлянского лесхоза начали
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Встреча, по словам Владимира Макея, проходила по инициативе МИД, который «счел необходимым пригласить дипломатов, чтобы разъяснить им некоторые моменты, чтобы не возникало каких-то ненужных домыслов или неправильных ассоциаций».
— Понятно, что много людей в обществе, у каждого свое мнение. И по-разному мы смотрим на события, прохоисходящие у нас в стране и за рубежом. Но важно находить точки соприкосновения, а не стараться и дальше углублять эту конфронтацию, — сказал Макей.
По словам министра, дипломатом на встрече «довели официальную позицию».
— Куропаты должны быть мемориалом, мемориал должен быть благоустроен. И мне кажется, с точки зрения нормальной общечеловеческой логики совершенно оправданно, чтобы это было место, куда могли бы прийти, кто хочет, поклониться, отдать дань памяти тем, кто там был расстрелян и кто там погребен. Что касается вопросов благоустройства, любой человек поддержит это. Мы довели послам, аккредитованным в Беларуси, позицию правительства страны, — считает глава МИД.
— Но должно ли благоустройство включать в себя снос крестов, которые были установлены за народные деньги?
— У нас есть соответствующее законодательство о сохранности памятников и памятных мест, надо смотреть, было ли соблюдено законодательство при установке тех или иных сооружений. Конечно, поступать надо аккуратно, по-человечески. Но здесь, я считаю, точки зрения предания этому месту такой значимости, настоящего народного мемориала, надо сделать все, чтобы это место было ограждено со всех сторон, чтобы люди могли зайти внутрь, помолиться, — сказал Владимир Макей.
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Неделю назад после сноса крестов МИД Беларуси провел встречу с европейскими дипломатами, чтобы пояснить ситуацию с Куропатами.
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