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Глава МИД: Минск уже направил Москве ответ на предложения по дальнейшей интеграции
18.04.2019 15:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск уже ответил на предложения Москвы по «дальнейшей интеграции». Об этом журналистам рассказал глава МИД Владимир Макей.
Напомним, вчера Дмитрий Медведев
— Медведев сказал, что направлены предложения по дальнейшей интеграции. Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения. Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур. Думаю, что после изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции углубления интеграции, — заявил Владимир Макей.
Содержание ответных предложений глава МИД не раскрыл, подчеркнув лишь, что они «охватывают все сферы нашего сотрудничества».
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Содержание ответных предложений глава МИД не раскрыл, подчеркнув лишь, что они «охватывают все сферы нашего сотрудничества».
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