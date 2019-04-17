Лукашенко отменил одиозный указ № 488 и перевел налог на добычу нефти и калия в рубли

Источник материала: Tut.by

В Беларуси совершенствуются правовые отношения в сфере налогового законодательства. Это предусмотрено указом № 151, который Александр Лукашенко подписал 18 апреля.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, документ вносит изменения в указ от 26 февраля 2015 года № 99 «О взимании налога на добавленную стоимость». Они направлены на поэтапную отмену механизма ограничения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров. Это позволит плательщикам на более раннем этапе принимать к вычету НДС и таким образом пополнять оборотные средства, говорится в сообщении.

Для дальнейшей дедолларизации экономики предусматривается уплата налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и соли калийной в белорусских рублях, а не в иностранной валюте.

Самозанятым гражданам предоставлено право выполнять работы и оказывать услуги не только для физических, но и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Признан утратившим силу указ от 23 октября 2012 года № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе, говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит сказать, что разговоры об отмене одиозного для бизнеса указа о лжепредпринимательских структурах велись с осени 2018 года. В частности, об этом высказывался первый вице-премьер Александр Турчин. Силовики называли указ № 488 «мощным рычагом в борьбе с уклонением от уплаты налогов», который «сыграл дисциплинирующую роль в повышении прозрачности ведения бизнеса». В итоге, опасений у бизнеса меньше не стало , потому что в новой редакции Налогового кодекса появился механизм, который по сути повторяет правила указа № 488.