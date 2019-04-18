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На субботнике Румас будет сажать деревья, Каллаур - бетонировать траншею
19.04.2019 07:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшую субботу, 20 апреля, пройдет республиканский субботник. Согласно
Премьер-министр Сергей Румас, его заместители, а также «куратор» республиканского субботника вице-премьер Владимир Кухарев субботник проведут за посадками лесных культур в Валерьяновском лесничестве Узденского района.
Глава Нацбанка Павел Каллаур будет заниматься бетонированием силосно-сенажной траншеи на КУПП «Маньковичи» в Столинском районе.
Глава КГБ Валерий Вакульчик проведет субботник в агрогородке Радостово в Дрогичинском районе.
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин и министр связи и информации Константин Шульган будут трудиться в средней школе № 2 города Березы Брестской области.
Министр энергетики Виктор Каранкевич будет сажать деревья у реки Ола возле Кировска. А министр по налогам и сборам Сергей Наливайко поможет на реконструкции лечебного корпуса Бобруйской городской детской больницы.
Председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов поедет благоустраивать памятник на въезде в Климовичи.
В Гомельской области будут трудиться замглавы Администрации президента Владимир Жевняк и помощник президента по области Юрий Шулейко — они займутся посадками деревьев в парке в Хойницком районе. А помощник президента по Витебской области Виталий Вовк поедет высаживать деревья в Калинковичский район.
Александр Лукашенко в прошлом году на субботнике вместе с тремя сыновьями
Куда в этом году поедет президент, в пресс-службе главы государства TUT.BY не ответили.
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В ближайшую субботу, 20 апреля, пройдет республиканский субботник. Согласно постановлению правительства, проводиться он будет «на добровольной основе»....
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