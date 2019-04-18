На субботнике Румас будет сажать деревья, Каллаур - бетонировать траншею

Источник материала: Tut.by

В ближайшую субботу, 20 апреля, пройдет республиканский субботник. Согласно постановлению правительства , проводиться он будет «на добровольной основе». Руководители республиканских органов управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, как и в прошлом году, субботник проведут на малых родинах. TUT.BY узнал, где будет трудиться премьер-министр, вице-премьеры и некоторые министры.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Премьер-министр Сергей Румас, его заместители, а также «куратор» республиканского субботника вице-премьер Владимир Кухарев субботник проведут за посадками лесных культур в Валерьяновском лесничестве Узденского района.

Глава Нацбанка Павел Каллаур будет заниматься бетонированием силосно-сенажной траншеи на КУПП «Маньковичи» в Столинском районе.



В прошлом году глава Нацбанка трудился на реконструкции молочно-товарной фермы в деревне Дубенец Столинского района. Фото: БЕЛТА

Глава КГБ Валерий Вакульчик проведет субботник в агрогородке Радостово в Дрогичинском районе.



Валерий Вакульчик на прошлогоднем субботнике. Фото: Антон Быстров

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин и министр связи и информации Константин Шульган будут трудиться в средней школе № 2 города Березы Брестской области.

Министр энергетики Виктор Каранкевич будет сажать деревья у реки Ола возле Кировска. А министр по налогам и сборам Сергей Наливайко поможет на реконструкции лечебного корпуса Бобруйской городской детской больницы.

Председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов поедет благоустраивать памятник на въезде в Климовичи.

В Гомельской области будут трудиться замглавы Администрации президента Владимир Жевняк и помощник президента по области Юрий Шулейко — они займутся посадками деревьев в парке в Хойницком районе. А помощник президента по Витебской области Виталий Вовк поедет высаживать деревья в Калинковичский район.

Александр Лукашенко в прошлом году на субботнике вместе с тремя сыновьями работал на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине — возле агрогородка Александрия в Могилевской области. Президент пояснил, что это место хотели немного расширить, так как на криницу едет много людей из стран СНГ.



Александр Лукашенко с сыновьями на субботнике 21 апреля 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Куда в этом году поедет президент, в пресс-службе главы государства TUT.BY не ответили.