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Лукашенко сегодня обратится с ежегодным посланием

19.04.2019 07:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19 апреля Александр Лукашенко обращается с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Начало в 10.30.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На мероприятие, которое традиционно проходит в Овальном зале Дома Правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения «Белая Русь», Белорусского союза женщин, студенты вузов, курсанты военных учебных заведений, журналисты общереспубликанских и региональных государственных СМИ. В аккредитации было отказано представителям независимых СМИ — TUT.BY, БелаПАН, «Радио Свобода», «Еврорадио», «Белорусы и рынок» и другим.

Выступление Александра Лукашенко будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.30. Телеверсия послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

Ежегодные послания к белорусскому народу и Национальному собранию — конституционная обязанность президента. В ходе послания Александр Лукашенко определяет задачи вертикали на год и комментирует недавние события.

19 апреля Лукашенко выступит с ежегодным посланием. Пять тем, которые он не должен пропустить

 
 
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Выступление Александра Лукашенко будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского...
 
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