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Кандидат в президенты Литвы Томашевский для первого зарубежного визита выбрал бы Минск

19.04.2019 07:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

54-летний кандидат в президенты Литвы Вальдемар Томашевский в интервью Delfi заявил, что в случае победы, для первого зарубежного визита выбрал бы Беларусь.


Вальдемар Томашевский. Фото: delfi.lt

Томашевский считает очень важным сотрудничество с Беларусью: «Литва в сотрудничестве с Беларусью может получить большую выгоду, например, от транзита белорусских товаров через Клайпедский порт. Однако мы можем потерять его, если будем продолжать придерживаться, так сказать, военной риторики».

Он заявил, что много знает о Беларуси, т.к. бывал в стране не раз по работе: Томашевский является вице-президентом Европарламента по контактам с Беларусью.

«Это наши соседи, а соседей не выбирают», — заявил он, отметив, что необходимо поддерживать хорошие отношения со всеми соседями. Томашевский считает, что необходимо также отправиться в Польшу, Латвию и Россию.

 
 
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54-летний кандидат в президенты Литвы Вальдемар Томашевский в интервью Delfi заявил, что в случае победы, для первого зарубежного визита выбрал бы Беларусь.
 
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