Беларусь повысит качество школьного образования при поддержке Всемирного банка на 90 млн евро

Источник материала: Tut.by

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил сегодня дополнительное финансирование в размере 90 миллионов евро для продолжения модернизации школ и оснащения их оборудованием, а также улучшения качества обучения школьников, осуществляемого в рамках проекта Модернизация системы образования Беларуси, сообщила пресс-служба банка.

За счет дополнительного финансирования проект будет расширен, чтобы в общей сложности 65 000 школьников из малых городов, сел и деревень по всей Беларуси могли учиться в отремонтированных школах с новым лабораторным оборудованием. Кроме того, в отдельных школах будут созданы центры инновационного образования для содействия совместному обучению и развитию естественно-научного образования.

«Когда люди говорят о региональном развитии, они часто забывают, что образование — это одна из лучших возможных инвестиций на местном уровне, — говорит глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. — Этот проект поможет повысить уровень обучения детей в сельской местности, поскольку качество образования ребенка не должно зависеть от того, где он родился».

Проект также поможет Беларуси оценить, насколько успешно дети усваивают учебную программу. При поддержке Всемирного банка в 2018 году Беларусь впервые в своей истории приняла участие в Международной программе ОЭСР по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Дополнительное финансирование позволит Беларуси принять участие в исследовании PISA в 2021 и 2024 годах, а также провести более комплексный анализ результатов тестирования.

Национальная информационная система управления в секторе образования (ИСУО), которая в настоящее время находится на стадии разработки в рамках первоначального проекта, будет распространена на все уровни системы образования, что позволит осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников вузов в их дальнейшей карьере и определять влияние различных образовательных программы.

«Несмотря на то, что в Беларуси имеются основные статистические данные о школьном образовании, информации о результатах обучения учащихся не так много. Для развития человеческого капитала в Беларуси крайне важно обеспечить, чтобы школьное обучение преобразовывалось в освоение знаний», — отмечает старший специалист по вопросам образования Всемирного банка Тигран Шмис.

Предыдущие инвестиции и образовательные программы, поддерживаемые Всемирным банком в стране, уже демонстрируют значительные результаты. В 2015 году Беларусь использовала грант Фонда институционального развития Всемирного банка для апробации в школах финансирования в расчете на одного учащегося. Такой подход к финансированию подразумевает, что бюджет и штатное расписание каждой школы определяются количеством учащихся — так можно обеспечить распределение денежных средств по тем учреждениям образования, где они наиболее необходимы. Учитывая успех эксперимента, с 2019 года правительство Беларуси начало внедрять эту модель финансирования в средних общеобразовательных школах по всей стране, распространяя PSF также на дошкольные учреждения образования.

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере 1,7 млрд долларов. Помимо этого, ряд программ, включая программы, реализуемые при участии организаций гражданского общества, получили поддержку за счет грантового финансирования в объеме 31 млн долларов. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает восемь проектов на общую сумму 790 млн долларов.