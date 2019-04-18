ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь повысит качество школьного образования при поддержке Всемирного банка на 90 млн евро

19.04.2019 08:30 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил сегодня дополнительное финансирование в размере 90 миллионов евро для продолжения модернизации школ и оснащения их оборудованием, а также улучшения качества обучения школьников, осуществляемого в рамках проекта Модернизация системы образования Беларуси, сообщила пресс-служба банка.

За счет дополнительного финансирования проект будет расширен, чтобы в общей сложности 65 000 школьников из малых городов, сел и деревень по всей Беларуси могли учиться в отремонтированных школах с новым лабораторным оборудованием. Кроме того, в отдельных школах будут созданы центры инновационного образования для содействия совместному обучению и развитию естественно-научного образования.

«Когда люди говорят о региональном развитии, они часто забывают, что образование — это одна из лучших возможных инвестиций на местном уровне, — говорит глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. — Этот проект поможет повысить уровень обучения детей в сельской местности, поскольку качество образования ребенка не должно зависеть от того, где он родился».

Проект также поможет Беларуси оценить, насколько успешно дети усваивают учебную программу. При поддержке Всемирного банка в 2018 году Беларусь впервые в своей истории приняла участие в Международной программе ОЭСР по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Дополнительное финансирование позволит Беларуси принять участие в исследовании PISA в 2021 и 2024 годах, а также провести более комплексный анализ результатов тестирования.

Национальная информационная система управления в секторе образования (ИСУО), которая в настоящее время находится на стадии разработки в рамках первоначального проекта, будет распространена на все уровни системы образования, что позволит осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников вузов в их дальнейшей карьере и определять влияние различных образовательных программы.

«Несмотря на то, что в Беларуси имеются основные статистические данные о школьном образовании, информации о результатах обучения учащихся не так много. Для развития человеческого капитала в Беларуси крайне важно обеспечить, чтобы школьное обучение преобразовывалось в освоение знаний», — отмечает старший специалист по вопросам образования Всемирного банка Тигран Шмис.

Предыдущие инвестиции и образовательные программы, поддерживаемые Всемирным банком в стране, уже демонстрируют значительные результаты. В 2015 году Беларусь использовала грант Фонда институционального развития Всемирного банка для апробации в школах финансирования в расчете на одного учащегося. Такой подход к финансированию подразумевает, что бюджет и штатное расписание каждой школы определяются количеством учащихся — так можно обеспечить распределение денежных средств по тем учреждениям образования, где они наиболее необходимы. Учитывая успех эксперимента, с 2019 года правительство Беларуси начало внедрять эту модель финансирования в средних общеобразовательных школах по всей стране, распространяя PSF также на дошкольные учреждения образования.

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере 1,7 млрд долларов. Помимо этого, ряд программ, включая программы, реализуемые при участии организаций гражданского общества, получили поддержку за счет грантового финансирования в объеме 31 млн долларов. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает восемь проектов на общую сумму 790 млн долларов.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За счет дополнительного финансирования проект будет расширен, чтобы в общей сложности 65 000 школьников из малых городов, сел и деревень по всей Беларуси могли...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко сегодня обратится с ежегодным посланием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика