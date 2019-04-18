ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отменен указ о лжепредпринимательстве

19.04.2019 09:13 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко подписал документ, который совершенствуюет правовые отношения в сфере налогового законодательства: позволяет самозанятым оказывать услуги юрлицам, поэтапно отменять ограничения по НДС и отменяет действие скандального указа о лжепредпринимательстве.

Согласно подписанному 18 апреля Александром Лукашенко указу №151, вносятся изменения  в указ от 26 февраля 2015 года №99 "О взимании налога на добавленную стоимость". Они направлены на поэтапную отмену механизма ограничения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров. Это позволит плательщикам на более раннем этапе принимать к вычету налог на добавленную стоимость и таким образом пополнять оборотные средства, пишет БЕЛТА

Для дальнейшей дедолларизации экономики предусматривается уплата налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и соли калийной в белорусских рублях, а не в иностранной валюте. Самозанятым гражданам предоставлено право выполнять работы и оказывать услуги не только для физических, но и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Признан утратившим силу указ от 23 октября 2012 года №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств", поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе.

Напомним, что бизнес-сообщество Беларуси давно просило власти отменить этот указ. Сам указ был принят в 2012 году. Его главной целью стала борьба с лжепредпринимательством и уклонением от уплаты налогов. О прекращении действия указа №488, касающегося предупреждения возникновения рискованных субъектов хозяйствования, сообщил в декабре 2018 года в парламенте заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал документ, который совершенствуюет правовые отношения в сфере налогового законодательства: позволяет самозанятым оказывать услуги...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь повысит качество школьного образования при поддержке Всемирного банка на 90 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика