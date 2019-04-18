Отменен указ о лжепредпринимательстве

Александр Лукашенко подписал документ, который совершенствуюет правовые отношения в сфере налогового законодательства: позволяет самозанятым оказывать услуги юрлицам, поэтапно отменять ограничения по НДС и отменяет действие скандального указа о лжепредпринимательстве.

Согласно подписанному 18 апреля Александром Лукашенко указу №151, вносятся изменения в указ от 26 февраля 2015 года №99 "О взимании налога на добавленную стоимость". Они направлены на поэтапную отмену механизма ограничения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров. Это позволит плательщикам на более раннем этапе принимать к вычету налог на добавленную стоимость и таким образом пополнять оборотные средства, пишет БЕЛТА .

Для дальнейшей дедолларизации экономики предусматривается уплата налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и соли калийной в белорусских рублях, а не в иностранной валюте. Самозанятым гражданам предоставлено право выполнять работы и оказывать услуги не только для физических, но и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Признан утратившим силу указ от 23 октября 2012 года №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств", поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе.