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«Не наш». Лесхоз, район, область и город не отвечают за участок в Куропатах, где были железные кресты

19.04.2019 09:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошедшую субботу в Куропатах прошел субботник по благоустройству территории: более сотни добровольцев, представителей БРСМ, «Белой Руси», профсоюзов страны, ветеранских и других организаций вышли убрать территорию от мусора, спиленных веток и деревьев. Но кроме деревьев после субботника из урочища пропали и железные кресты, стоявшие вдоль кольцевой. Сделали это рано утром, еще до приезда журналистов и рабочих, которые на месте крестов высадили деревья.

TUT.BY пытался выяснить, кто убрал кресты и какое еще «благоустройство» ожидает урочище.


До 13 апреля на месте ям стояли железные кресты. Фото: Радыё Свабода

Лесхоз кивает на район, тот — на город, город на область, область — на лесхоз

Территория урочища Куропаты принадлежит Боровлянскому спецлесхозу. Но директор спецлесхоза Александр Миронович ни в субботу, ни позже не смог пояснить журналистам, кто убрал металлические кресты. По его словам, территория гослесфонда теперь уже обнесена ограждением, внутри которого в прошедшую субботу «никто ни одного креста не тронул». Кому принадлежит земля за ограждением, где стояли железные кресты, Миронович не знает.

— Кто убирал кресты на внешней территории я не знаю, — сказал Миронович TUT.BY.

Как писало «Радыё Свабода» полоса земли между МКАД и Куропатами, где стояли металлические кресты, может принадлежать дорожной службе то ли города, то ли района.

В землеустроительной службе Минского райисполкома TUT.BY пояснили, что именно этот участок земли до ограждения относится к территории Минска.

В пресс-службе Мингорисполкома, не дослушав вопрос, сразу стали все отрицать.

— Я вас сразу перебью: это не наша территория (Куропаты) и не территория города, — сказала пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор.

— Но в землеустроительной службе Минского райисполкома сказали, что непосредственно эта часть — это территория города.

— Они вам что угодно могут сказать, но Куропаты — это не территория города, это территория Минского областного исполнительного комитета, — сказала пресс-секретарь, но пообещала все-таки уточнить информацию у руководства города. Правда позже дать дополнительный комментарий в Мингорисполкоме отказались.

В Миноблисполкоме по поводу Куропат попросили обращаться в Боровлянский спецлесхоз.

— Кроме Мироновича (Директора Боровлянского спецлесхоза, — Прим.TUT.BY) никто полной информацией не владеет, — сказали в Миноблисполкоме.

Какие ближайшие планы по «благоустройству» Куропат?

В пояснении, которое Министерство лесного хозяйства давало неделю назад, было сказано, что снос 70 крестов — это продолжение благоустройства территории урочища в рамках «первого этапа работ по установке памятного знака „Мемориал Куропаты“ и трассировки существующей тропы урочища», которое было начато в 2018 году. Мы попросили министерство пояснить, какие еще «этапы благоустройства» ждут урочище.

— То, что было сделано в прошедшую субботу, делало не Министерство лесного хозяйства и не лесхоз. Мы свои работы на территории государственного лесного фонда провели. В ближайшее время мы никакие работы проводить не планируем, в плане было благоустройство и установка ограждения, что уже была проведено, — пояснила пресс-сектерать Минлесхоза Анастасия Докучаева.

Председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский, который участвовал в субботнике в Куропатах 13 апреля, рассказал TUT.BY, что пока никаких других работ федерация проводить в урочище не планирует. В том числе и 20 апреля, во время республиканского субботника. Кто убрал в субботу железные кресты, Малиновский не знает.

— Какие кресты? Вообще ничего про это не знаю, — удивился он вопросу. — Мы работали на уборке деревьев, восемь машин загрузили и вывезли. Пока не знаю, будут ли еще какие-то работы. Это объект лесного хозяйства (Боровлянского спецлесхоза, — Прим.TUT.BY), если они захотят, чтобы мы им подмогли, не будут успевать что-то по благоустройству, мы всегда готовы помочь. У меня как-то в душе никогда не было такого, что я не должен быть на этом объекте, это объект памяти, мы там должны работать. Зачем мне эти кресты? У каждого свой крест. Кто их ставил, кто убирал я не знаю.

 
Теги: Минск
 
 
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В прошедшую субботу в Куропатаз прошел субботник по благоустройству территории: более сотни добровольцев, представителей БРСМ, «Белой Руси», профсоюзов страны,...
 
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