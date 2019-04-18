«Я не представляю свою жизнь в Новой Боровой» — откровения директора «А-100 Девелопмент» в большом интервью Realt.by

Для себя Светлана выбрала локацию поспокойней. Так, уже 10 лет директор «А-100 Девелопмент» живет в Зеленом Бору в мансардной «двушке». Говорит, что покупала без каких-либо скидок. Наоборот — по самой высокой возможной цене:

— Это вообще была случайность. В продаже осталось несколько последних квартир. Заехали с мужем просто посмотреть, но как зашли в мансарду — загорелись. Я потом говорила: «Знаешь, Коля, вот только мы так можем покупать!». Люди обычно берут на старте, когда дешевле. Мы же купили по самой высокой цене… Как говорится, сапожник без сапог!

— Как складываются отношения с соседями? Не надоедают вопросами «почему крыша потекла» или «краска облупилась»?

— Если в Новой Боровой меня все узнают и обязательно подходят поздороваться, то в Зеленом Бору ситуация в корне другая. Я не уверена, что здесь все знают, что я — это я, — улыбается Светлана. — Когда мы переезжали, я была не столь публична, а потому допускаю, что многие до сих пор не знают, что я директор строительной компании, которая построила их дом.

К слову, мы переехали одни из первых, так как квартира шла с готовой отделкой. И когда соседи начали ремонты, со всеми вынужденно познакомились, чтобы пояснить, что дом уже жилой и шуметь по вечерам и в выходные крайне нежелательно. Один день шум дрели и молотков можно пережить, даже неделю. Но постоянно в этом «вариться» невозможно! Я понимаю людей, которые начинают жаловаться и ругаться по поводу ремонтов. Благо в нашем доме все понимающие, и воевать ни с кем не пришлось.

Вместе с тем, Светлана задумывается о переезде. В свое время рассматривала «Пирс», но пока примерялась, подходящих квартир в продаже не осталось. Теперь в фаворитах — «Зеленая гавань». Других застройщиков директор «А-100 Девелопмент» не рассматривает.



