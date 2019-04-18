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«Я не представляю свою жизнь в Новой Боровой» — откровения директора «А-100 Девелопмент» в большом интервью Realt.by
19.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Со Светланой мы встретились в 6:40 утра, а расстались в 19:35 вечера. Все это время директор «А-100 Девелопмент» находилась под прицелом камеры Realt.by. Ее встречи записывались, разговоры прослушивались, а секреты раскрывались. В статье выжимка дня и то, чего ранее не было в прессе: личная жизнь и новости проектов. В репортаже — правдивый день из жизни женщины, которая возглавляет строительного гиганта.
«Я не представляю свою жизнь в Новой Боровой»
— Я не представляю свою жизнь в Новой Боровой по нескольким причинам. Для меня это toomuch, — Светлана не знает, что запись уже включена. — Там ты постоянно чувствуешь «движуху», все время находишься в гуще событий. Это круто для тех людей, для которых проект был сделан, — молодых, активных, открытых, с детьми. Мне же, когда я возвращаюсь домой, хочется тишины и уединения. Чтобы вокруг было поменьше людей и побольше природы. Хотя этот район я очень люблю и часто езжу в Новую Боровую по рабочим вопросам или просто погулять.
Вторая причина, по которой я не перееду туда, лежит в рабочей плоскости. Все жители района меня знают в лицо, поэтому есть вероятность, что жизнь там превратилась бы в работу 24/7.
Для себя Светлана выбрала локацию поспокойней. Так, уже 10 лет директор «А-100 Девелопмент» живет в Зеленом Бору в мансардной «двушке». Говорит, что покупала без каких-либо скидок. Наоборот — по самой высокой возможной цене:
— Это вообще была случайность. В продаже осталось несколько последних квартир. Заехали с мужем просто посмотреть, но как зашли в мансарду — загорелись. Я потом говорила: «Знаешь, Коля, вот только мы так можем покупать!». Люди обычно берут на старте, когда дешевле. Мы же купили по самой высокой цене… Как говорится, сапожник без сапог!
— Как складываются отношения с соседями? Не надоедают вопросами «почему крыша потекла» или «краска облупилась»?
— Если в Новой Боровой меня все узнают и обязательно подходят поздороваться, то в Зеленом Бору ситуация в корне другая. Я не уверена, что здесь все знают, что я — это я, — улыбается Светлана. — Когда мы переезжали, я была не столь публична, а потому допускаю, что многие до сих пор не знают, что я директор строительной компании, которая построила их дом.
К слову, мы переехали одни из первых, так как квартира шла с готовой отделкой. И когда соседи начали ремонты, со всеми вынужденно познакомились, чтобы пояснить, что дом уже жилой и шуметь по вечерам и в выходные крайне нежелательно. Один день шум дрели и молотков можно пережить, даже неделю. Но постоянно в этом «вариться» невозможно! Я понимаю людей, которые начинают жаловаться и ругаться по поводу ремонтов. Благо в нашем доме все понимающие, и воевать ни с кем не пришлось.
Вместе с тем, Светлана задумывается о переезде. В свое время рассматривала «Пирс», но пока примерялась, подходящих квартир в продаже не осталось. Теперь в фаворитах — «Зеленая гавань». Других застройщиков директор «А-100 Девелопмент» не рассматривает.
О знакомстве с мужем: «Это очень интересная история»
— Могу я спрашивать о личном? — интересуюсь, пока ждем репетитора по английскому в директорском кабинете.
— Можете.
— А как вы познакомились с мужем?
— О, это очень интересная история. Тогда я еще жила в старом доме в Зеленом Бору, а Николай жил по соседству. Но за четыре года, которые мы жили бок о бок, ни разу не встретились. Помню только мотоцикл, который он парковал у самого подъезда и тем самым меня раздражал (смеется).
— Потом я начала готовиться к своему первому марафону и решила переехать в Минск. Дело в том, что рядом с Зеленым Бором — лес. А готовиться к марафону в 42 километра и устраивать длительные пробежки в лесу одной — немного небезопасно, поэтому предпочла заниматься в центре города. В день переезда у меня сломалась машина, а он пришел на помощь. Если бы не эта ситуация, мы, наверное, так никогда бы и не встретились. К слову, до него еще трое мужчин предлагали свою помощь, однако, почувствовав, что дело труднее флирта, быстро ретировались. Николай довел все до конца. А для меня надежность в людях — это фундамент.
— Hello, — увидев съемочную группу, смутилась в дверях репетитор.
— Английский, на мой взгляд, это необходимость для современного человека. Занимаюсь им все время на протяжении последних 10 лет, но до сих пор считаю, что мне есть куда совершенствоваться. На самом деле, для того чтобы язык жил, его нужно перманентно «подтачивать» и поддерживать, что я и делаю. Без практики любой язык умирает.
«Перед встречей с президентом нервничала»
— По поводу техники речи — не бывает так, что «оп» — и ты все умеешь: и управлять тембром, и скоростью речи, и правильно произносить звуки. Нужно учиться бороться с волнением, переживаниями, говорить правильно, не забывать слова.
Кроме того, я поняла, что голос — это прекрасный инструмент для управления людьми и взаимодействия с ними. Я часто презентую наши проекты перед СМИ, выступаю на форумах, даю интервью, снимаюсь в видеопрезентациях, веду совещания с участием большого количества людей, поэтому грамотно владеть голосом и речью — это действительно важно. С репетитором занималась три месяца осенью, зимой было много разъездов — не получалось, теперь возобновляю уроки снова. Пока у меня получается не так хорошо, как хотелось бы — это очень сложная и энергозатратная работа. Но она себя полностью оправдывает.
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— Я нервничала до встречи, а во время самой презентации — нет. Когда понимаешь, что диалог идет конструктивно и со взаимной заинтересованностью, то и переживания уходят на второй план.
Было видно, что он основательно владеет ситуацией в сфере жилой недвижимости и видит зоны для развития в рамках всей страны. Меня пригласили как эксперта в строительной отрасли, ведь наши проекты действительно заметно отличаются от всего, что есть в Беларуси. Я работаю в этой сфере более 10 лет, понимаю все процессы и могу высказывать свою точку зрения на этот счет. Весь диалог шел в позитивном ключе, поэтому мне было скорее любопытно, чем волнительно.
— Для большинства английский в 7 утра — это уже подвиг. Для вас обыденность. Во сколько нужно ложиться спать, чтобы так рано просыпаться?
— Ложусь я по-разному. Чаще — поздно. Где-то часов в 12, раньше все равно не удается.
— Достаточно этого времени на сон?
(пауза)
— Наверное, я уже привыкла. Сегодня встала в 5:30, обычно — в 5, иногда — в 6. Все зависит от графика. К любому режиму привыкаешь. При этом я стараюсь вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься йогой и бегом.
— А муж тоже рано встает?
— Нет, у него нет такой необходимости — он работает в гибком графике.
— А у вас получается отдыхать, отвлекаться от рабочих процессов?
— Еще полтора года назад я была вовлечена во все без исключения рабочие процессы. Пыталась проконтролировать каждую задачу, а на это, разумеется, не хватало 24 часов в сутках. Тогда я поняла, что в таком режиме долго не протяну. Это просто физически невозможно. Количество проектов растет, и ни один человек, каким бы он ни был, это не вытянет.
Тогда я поставила себе задачу — делегировать часть работ. И даже если у людей что-то не получается, не вмешиваться их в работу, давать им возможность ошибаться и исправлять эти ошибки. При таком подходе результат есть всегда, потому что люди чувствуют собственную ответственность и не перекладывают ее на меня. Я не занимаюсь микроменеджментом, но управляю целями компании и ее стратегией. Сейчас я точно знаю, что все мои заместители — надежные люди, и могу спокойно отдыхать в своем отпуске. Даже компьютер не беру, только телефон.
«Ничего похожего на “Депо” в Беларуси не будет»
Решения проблемных участков «нащупаны», но найдены не до конца, команда уходит на проработку. Пользуясь случаем, задаем вопросы, которые интересуют всех:
— Когда презентуете проект «Депо»?
— Есть два варианта — или осенью 2019, или весной 2020 года. Зависит от многих факторов. Это очень сложный и дорогой проект, есть снос, нужно договариваться с собственниками нежилых площадей, много самых разных нюансов. Когда мы покупали участок, то закладывали цену земли и обременений. Это не сюрприз, но решать вопросы все равно нужно.
— Сколько будет стоить «квадрат»?
— Цену пока представить сложно, потому что сейчас наш фокус — это создать такой продукт, которого на рынке Беларуси нет. Это без преувеличения наш самый сложный проект и вызов самим себе.
— Мы должны думать о том, как объект будет эксплуатироваться. Архитектор не сможет проследить за обновлением зданий в последующем, а потому должен предусмотреть, чтобы этот процесс был максимально простым, — считает Светлана, — мелкие детали никто не станет подкрашивать, нужны другие идеи.
— В Новой Боровой параллельно строится 6 кварталов, но хэдлайнеры по-прежнему — «Сосновый» и «Квартал Парк». Остальные, на мой вкус, чуть попроще. Планируете ли удивлять, или с удалением от Уручья планка опускается?
— Я бы точно так не сказала. Мы пробуем разные форматы и презентуем различные продукты — «Кедровый», «Сосновый», «Квартал-парк». Тот же «Нескучный сад» совсем не идет в сторону упрощения. «Северное сияние», с точки зрения технологических и архитектурных решений, вообще самый сложный. Возможно, визуально это не очевидно, но за белыми фасадами кроется сложнейшая работа архитекторов и технологов. Центральный квартал комплекса — еще впереди. Поверьте, он вас удивит.
— Какой квартал ваш любимый?
— Конечно, мне нравится «Квартал-парк». Я очень люблю «Сосновый», потому что он очень сильно отличается от остальных. Выбрать один не могу, в каждом есть и плюсы, и минусы…
— А назовите минусы кварталов.
— У первых домов комплекса открытые дворы. Для меня это минус, так как несколько противоречит нашей концепции. Плохо, что они находятся прямо на въезде и смазывают первое впечатление о районе. Есть вещи, которые не заметны взгляду, но я понимаю, что можно было сделать лучше, и в дальнейшем стараюсь идти другим путем. Все дело в том, что первоначальная концепция Новой Боровой была, мягко говоря, несколько иной. Но когда я возглавила компанию и начала заниматься концепциями проектов, твердо решила, что одной Каменной Горки Минску достаточно. Поэтому концепция Новой Боровой была полностью переработана — и у района началась другая история. Ее вы сейчас и наблюдаете.
Так, у жителей первых домов были вопросы с размещением кондиционеров, поэтому в следующих проектах мы предусмотрели этот момент на уровне архитектуры. Были вопросы по мусоркам: красивые, но при сильном ветре все разлеталось — разработали новые. Заметили, что остекленные лоджии часто используются как склад — тонировали стекло снаружи, чтобы сохранить эстетику. Все лето экспериментировали с шезлонгами. Здесь пока решение не нащупали, к сожалению, столкнулись с банальным вандализмом, и как бороться с человеческим фактором, пока не знаем, не помогают даже камеры…
Из-за истории с «витражами» руководитель отдела был уволен «в один день»
— It depends — мой любимый ответ на этот вопрос. Это зависит от ситуации и отделов, с которыми ты коммуницируешь. Взять тех же архитекторов, они говорят, что я с ними очень жесткая, но мне кажется, что с ними я как раз пушистый зайчик (смеется — прим. авт.). Ну а вот со строителями ситуация сложнее. Там много задач, которые обязательны к точному исполнению. Это в меньшей степени творческий процесс, а в больше — технологический: соблюдение сроков, соответствие нормам, гарантия качества и многое другое.
Мне кажется, профессионализм руководителя заключается в умении быть гибким и чувствовать момент. Важно в одних ситуациях проявлять принципиальность и твердость и ставить задачи так, чтобы люди четко понимали, как нужно сделать и какой результат от них ожидают. В других ситуациях, наоборот, нужно подталкивать людей к тому, чтобы они сами искали решения, вовлекались в мозговые штурмы, проявляли креатив и находили нестандартные варианты.
— Стереотипно стройка — это мужская сфера, и наверняка вы сталкивались с предвзятым несерьезным отношением в свою сторону.
— Всегда.
— Так как заставить суровых мужчин уважать симпатичную блондинку? Поговаривают, что у «А-100» жесткая политика с подрядчиками…
— Это не значит, что я с ними не любезна. Ни с кем, от генеральных директоров до строителей, я никогда не позволю себе хамства. Наша политика — мягкая коммуникация с жестким результатом. Скажу так: в очень дружественной манере я доступно доношу задачи, которые должны быть выполнены неукоснительно. Если я не вижу результата, значит условия сотрудничества не выполнены, и дальше мы работать вместе не будем.
Честно говоря, в первый год моей работы на позиции руководителя предвзятое отношение встречалось постоянно и мешало. Сейчас, спустя годы и благодаря тем проектам, которые мы уже показали стране, отношение в корне поменялось. Кажется, мне удается разрушать этот навязчивый стереотип, что блондинка не может управлять строительным гигантом. Может. Более того, я абсолютно убеждена, что именно женщины лучше чувствуют сферу жилой недвижимости и понимают, каким должно быть современное жилье, каким должен быть комфорт, среда, сообщество, благоустройство и многое другое. Ведь просто построить дом — это просто. А наполнить атмосферой целый квартал и даже район — задача куда более сложная.
— А за что вы можете уволить подчиненного? Какие «косяки» не прощаете?
— Все, что связано с клиентами. Если сотрудник некорректно себя повел, нагрубил, и мне это стало известно, то это повод для увольнения. Об этом знают все и, как показывает практика, не рискуют. Все понимают, что этими вещами я не шучу.
Второе — это обман. Всем понятно, что строительство — масштабная и не самая честная сфера. Мы участвуем в тендерах, общаемся с подрядчиками, согласовываем большие объемы услуг и работ. И не дай бог мне станет известно, что где-то рука руку моет. Это увольнение сразу.
Или просто банальное вранье. Так, была ситуация, когда я за один день уволила руководителя. Это была очень напряженная история с «витражами» на старте Новой Боровой. Для меня это был критический момент. Я понимала, что это очень важно, и срочно нужно что-то делать, а исполнители врали. Это касалось и клиента, и имиджа компании, и, самое главное, безопасности людей. В один день человек был уволен, предоставив информацию, которая не соответствовала действительности.
«Я не могу сказать, что у меня в компании много друзей»
— Светлана, вы пришли в «А-100» обычным секретарем, сейчас (в 34 года!) — директор. Наверняка были те, кто завидовал такому взлету. Отсюда вопрос: есть место дружбе на работе?
— Можно воспринимать это как взлет, случайное стечение обстоятельств, везение. Но только мне известно, чего стоил этот путь и какие усилия были приложены. Особенно тяжелым был первый год директорства: и эмоционально, и по количеству новой информации, и по сложности задач, и по взаимоотношениям с коллегами, и по выстраиванию авторитета в глазах сотрудников, партнеров, строителей. В какой-то момент было сложно настолько, что я пообещала себе: если выдержу первый год — в этой сфере мне точно ничего не будет страшно. Вместе с тем я понимала, что заслужить уважение и доверие можно только одним путем — быть безусловным профессионалом своего дела. Поэтому я бесконечно учусь, общаюсь с зарубежными коллегами, черпаю лучший опыт в других странах, привлекаю к работе лучших специалистов в нашей стране, а также иностранных консультантов.
Есть ли у меня друзья на работе? Скорее, нет. Я стараюсь формировать с коллегами открытые, доверительные, основанные на профессионализме отношения. Дружба для меня — это что-то более личное и даже в какой-то степени интимное. Поэтому я предпочитаю на работе быть для своих коллег надежным партнером, а дружить — все же вне стен компании.
Один день из жизни директора «А-100 Девелопмент» — в ролике Realt.by:
Фото и видео:Павел Садовский
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«Я не представляю свою жизнь в Новой Боровой» — откровения директора «А-100 Девелопмент» в большом интервью Realt.by
Со Светланой мы встретились в 6:40 утра, а расстались в 19:35 вечера. Все это время директор «А-100 Девелопмент» находилась под прицелом камеры Realt.by. Ее встречи...
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