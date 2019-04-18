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В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
19.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Очередной земельный аукцион назначен на 17 мая. В этот раз на торги выставили 33 участка, 6 из них — на побережье Заславского водохранилища. В новом обзоре — участки в Заславле и Лапоровичах по цене от 21 тыс. рублей.
Всеучасткинакарте
д. Лапоровичи, пер. Набережный, участок №6 (Лот №23)
Лот №23 — хэдлайнер предстоящего аукциона. К гадалке ходить не нужно, чтобы понять — спрос на этот участок будет огромный. Надел площадью чуть больше 8 соток расположен почти на побережье Заславского водохранилища: до берега 100 метров, до Минска — всего 11 километров.
Соседей рядом немного, но подъездные пути уже есть — вымощены тротуарной плиткой. Сама площадка чуть в низине, но с большего ровная и удобная для строительства дома. По ее периметру кто-то даже высадил можжевельник. Отсюда мысль — виды на эту территорию уже есть. Стартовая цена лота — всего 42 тыс. рублей, но есть мнение, что уйдет участок совсем за другие деньги.
Общая площадь участка— 8,26 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br42 000;
Координаты участка: 54.002775, 27.386446;
Расстояние до МКАД: 11 км.
д. Лапоровичи, ул. Приморская, участок №20А (Лот №24)
Еще один участок в Лапоровичах выделен по улице Приморской. Площадка угловая, порядка 15 соток, расположена существенно дальше от берега. Рядом добротные коттеджи, подъезд — гравийка. Территория неровная, частично заросшая деревьями. Вместе с тем стартовая цена данного лота существенно выше предыдущего — торги по этому участку начнутся с 72 тыс. рублей.
Общая площадь участка— 14,97 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br72 000;
Координаты участка: 54.005877, 27.404384;
Расстояние до МКАД: 11 км.
г. Заславль, ул. Багряная (Лот №4)
Еще четыре новых участка выставлены на торги в Заславле. Два из них (лоты №4 и №5) находятся в жилом квартале у гребного канала. Участок по улице Багряной — лот №4 — выделен на пустыре почти у самой воды. Площадка ровная, из коммуникаций есть газ и электричество. По соседству строится современный коттедж.
Общая площадь участка— 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br30 405;
Координаты участка: 54.001056, 27.320650;
Расстояние до МКАД: 17,5 км.
г. Заславль, ул. Приморская, участок №3 (Лот №5)
Участок №3 по улице Приморской находится сразу на въезде в поселок. Территория ровная, свободная от застройки. Скорее всего, ранее не осваивалась. К площадке подведены все необходимые коммуникации — есть газ, электричество и вода. Почти до самой территории участка ведет асфальтированная дорога. Пока сосед есть только слева.
Общая площадь участка— 12 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br24 324;
Координаты участка: 54.005117, 27.329160;
Расстояние до МКАД: 17,5 км.
г. Заславль, ул. Путейская (Лот №6)
Участок по улице Путейской выделен на крутом склоне, засаженном плодовыми деревьями. Ландшафт местности не самый простой, но соседа это не испугало — рядом почти достроена коробка дома. Зато к участку подведены коммуникации — есть электричество, газ и вода. Подъезда к территории пока нет, сосед отсыпал дорогу только к своему участку.
Общая площадь участка— 8,22 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br26 789;
Координаты участка: 53.991123, 27.283008;
Расстояние до МКАД: 16 км.
г. Заславль, ул. Центральная, участок №8 (Лот №7)
Неплохой, но маленький участок выделен на Центральной улице. Территория участка ровная, есть все необходимые коммуникации, подъезд — асфальт. Рядом в основном жилые дома. Начальная цена данного лота — 21,4 тыс. рублей.
Общая площадь участка— 6,58 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br21 444;
Координаты участка: 53.990109, 27.283714;
Расстояние до МКАД: 16 км.
Фото: Павел Садовский
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В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
Очередной земельный аукцион назначен на 17 мая. В этот раз на торги выставили 33 участка, 6 из них — на побережье Заславского водохранилища. В новом обзоре — участки в...
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