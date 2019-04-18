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В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

19.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Очередной земельный аукцион назначен на 17 мая. В этот раз на торги выставили 33 участка, 6 из них — на побережье Заславского водохранилища. В новом обзоре — участки в Заславле и Лапоровичах по цене от 21 тыс. рублей.

Всеучасткинакарте

д. Лапоровичи, пер. Набережный, участок №6 (Лот №23)

В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Лот №23 — хэдлайнер предстоящего аукциона. К гадалке ходить не нужно, чтобы понять — спрос на этот участок будет огромный. Надел площадью чуть больше 8 соток расположен почти на побережье Заславского водохранилища: до берега 100 метров, до Минска — всего 11 километров.

Соседей рядом немного, но подъездные пути уже есть — вымощены тротуарной плиткой. Сама площадка чуть в низине, но с большего ровная и удобная для строительства дома. По ее периметру кто-то даже высадил можжевельник. Отсюда мысль — виды на эту территорию уже есть. Стартовая цена лота — всего 42 тыс. рублей, но есть мнение, что уйдет участок совсем за другие деньги.

В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Общая площадь участка— 8,26 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br42 000;

Координаты участка: 54.002775, 27.386446;

Расстояние до МКАД: 11 км.

д. Лапоровичи, ул. Приморская, участок №20А (Лот №24)

В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Еще один участок в Лапоровичах выделен по улице Приморской. Площадка угловая, порядка 15 соток, расположена существенно дальше от берега. Рядом добротные коттеджи, подъезд — гравийка. Территория неровная, частично заросшая деревьями. Вместе с тем стартовая цена данного лота существенно выше предыдущего — торги по этому участку начнутся с 72 тыс. рублей.

В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Общая площадь участка— 14,97 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br72 000;

Координаты участка: 54.005877, 27.404384;

Расстояние до МКАД: 11 км.

г. Заславль, ул. Багряная (Лот №4)

В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Еще четыре новых участка выставлены на торги в Заславле. Два из них (лоты №4 и №5) находятся в жилом квартале у гребного канала. Участок по улице Багряной — лот №4 — выделен на пустыре почти у самой воды. Площадка ровная, из коммуникаций есть газ и электричество. По соседству строится современный коттедж.  

В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Общая площадь участка— 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br30 405;

Координаты участка: 54.001056, 27.320650;

Расстояние до МКАД: 17,5 км.

г. Заславль, ул. Приморская, участок №3 (Лот №5)

В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Участок №3 по улице Приморской находится сразу на въезде в поселок. Территория ровная, свободная от застройки. Скорее всего, ранее не осваивалась. К площадке подведены все необходимые коммуникации — есть газ, электричество и вода. Почти до самой территории участка ведет асфальтированная дорога. Пока сосед есть только слева.

В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Общая площадь участка— 12 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br24 324;

Координаты участка: 54.005117, 27.329160;

Расстояние до МКАД: 17,5 км.

г. Заславль, ул. Путейская (Лот №6)

В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Участок по улице Путейской выделен на крутом склоне, засаженном плодовыми деревьями. Ландшафт местности не самый простой, но соседа это не испугало — рядом почти достроена коробка дома. Зато к участку подведены коммуникации — есть электричество, газ и вода. Подъезда к территории пока нет, сосед отсыпал дорогу только к своему участку.

В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Общая площадь участка— 8,22 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br26 789;

Координаты участка: 53.991123, 27.283008;

Расстояние до МКАД: 16 км.

г. Заславль, ул. Центральная, участок №8 (Лот №7)

В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Неплохой, но маленький участок выделен на Центральной улице. Территория участка ровная, есть все необходимые коммуникации, подъезд — асфальт. Рядом в основном жилые дома. Начальная цена данного лота — 21,4 тыс. рублей.

В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит
В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Общая площадь участка— 6,58 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br21 444;

Координаты участка: 53.990109, 27.283714;

Расстояние до МКАД: 16 км.

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Очередной земельный аукцион назначен на 17 мая. В этот раз на торги выставили 33 участка, 6 из них — на побережье Заславского водохранилища. В новом обзоре — участки в...
 
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