В Лапоровичах продают участок в 100 метрах от берега Минского моря, подъезд вымощен плиткой. Цена вас удивит

Лот №23 — хэдлайнер предстоящего аукциона. К гадалке ходить не нужно, чтобы понять — спрос на этот участок будет огромный. Надел площадью чуть больше 8 соток расположен почти на побережье Заславского водохранилища: до берега 100 метров, до Минска — всего 11 километров.

Соседей рядом немного, но подъездные пути уже есть — вымощены тротуарной плиткой. Сама площадка чуть в низине, но с большего ровная и удобная для строительства дома. По ее периметру кто-то даже высадил можжевельник. Отсюда мысль — виды на эту территорию уже есть. Стартовая цена лота — всего 42 тыс. рублей, но есть мнение, что уйдет участок совсем за другие деньги.