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Лукашенко: Мощь народа - в сильных производствах, а не в «мелкоте» и «мешочниках»

19.04.2019 11:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь не встала на путь бесконтрольного передела собственности, не уничтожили, а приумножили доставшееся нам наследие, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Мы вдохнули новую жизнь в те предприятия, которые были на грани разорения. „Беларуськалий“, нефтеперерабатывающие заводы, БелАЗ, МАЗ, МТЗ, БМЗ… Их продукцию без всякого преувеличения знают во всех уголках планеты. Это стало нашим национальным достоянием», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусская экономика будет и впредь строится на основе развития крупных предприятий. «Это наш абсолютный приоритет», — заявил президент.

Глава государства напомнил, что в стране предоставлены достойные условия и для малого и среднего бизнеса. «Действуйте. Вокруг наших гигантов вам всегда найдется работа. Этим мы решим основные задачи создания новых рабочих мест и импортозамещения», — уверен он.

Лукашенко отметил, что «в последнее время в обществе только и слышно «малый и средний бизнес, малый и средний бизнес». «Но давайте не будем греха таить — к чему иногда приводят наши призывы к развитию малого и среднего бизнеса. К торбешникам и мешочникам, как часто в народе говорят. Нам эта перспектива нужна? Нет!» — подчеркнул президент.

«Не надо забывать, что не только слава, но и благосостояние, мощь народа — в сильных производствах. Нам кто-то подбрасывает мысль, мол, мелкота пусть работает, и мы забываем о крупных производителях и на селе, и в промышленности, и в транспорте. Вы посмотрите — это мощные объединения!» — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в стране в последние годы модернизировано более 500 предприятий, но выполнение отдельных проектов «мягко говоря, неоправданно затянулось», перечислив Светлогорский ЦКК, Добрушскую фабрику «Герой труда», завод газетной бумаги в Шклове.

Особое внимание в силу сложившихся обстоятельств Лукашенко призвал обратить внимание на скорейшее окончание модернизации двух НПЗ. «Чтобы мы не ходили с протянутой рукой и никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя. Мы на финишной стадии. Надо ускоряться. Поручаю правительству завершить основные инвестиционные проекты в течение ближайших двух лет, 2019−2020-ый годы, и вывести на эффективную работу, обеспечив стопроцентную загрузку. Беларусь индустриальная — это наш путь развития», — подчеркнул он.

 
 
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Он подчеркнул, что белорусская экономика будет и впредь строится на основе развития крупных предприятий. «Это наш абсолютный приоритет», - заявил президент.
 
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