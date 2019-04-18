За взятки задержан руководитель одного из подразделений крупного строительного предприятия

Источник материала: Tut.by

Сотрудники УБЭП УВД Минского облисполкома совместно с коллегами из ОБЭП Борисовского РУВД задержали начальника филиала жилищно-коммунального управления ОАО «МАПИД». Должностное лицо подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что руководитель с 2017 по 2018 год получил взяток на сумму свыше 20 тысяч долларов от руководителей организаций, привлекаемых для осуществления строительных работ и услуг на объектах предприятия.

Незаконное вознаграждение полагалось за организацию и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг): руководитель, являясь председателем тендерной комиссии, лоббировал интересы конкретных субъектов хозяйствования и тем самым обеспечивал гарантированную победу «нужной» организации. Сумма вознаграждения зависела от суммы сделки, исходя из 10% от выполненных объемов работ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК РБ (Получение взятки в особо крупном размере). В настоящий момент дается правовая оценка всем эпизодам противоправной деятельности должностного лица, говорится в сообщении.