«Сажал и будем сажать». Лукашенко продолжит борьбу с коррупцией в медицине

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил во время послания к белорусскому народу и парламенту, что продолжит борьбу с коррупцией в здравоохранении, несмотря на критику такого подхода.

— Некоторые страдают: ах, президент пересажал врачей. Сажал и будем сажать за то, что они творят. Это казнокрады, ворюги и взяточники. Прежде всего руководители медицинских учреждений, — сказал Лукашенко. — Обычные хирурги возле операционных столов творят чудеса, а эти взятки берут, на 30−50% дороже мировой цены приобретают лекарства и оборудование. А вы хотите, чтобы это прощалось. Не будет такого. Потому что откаты и взятки входят в конечную цену оборудования и лекарств.

Президент посоветовал не воровать «у людей и государства и все будет нормально».

— Это же позорище, когда зашли в гараж и обнаружили склад валюты. И он рассказывает, что ему это кто-то подарил. Привезли в чемоданах валюту и он спрятал в гараже, где сделал двойную стенку, — усомнился Лукашенко.

Глава государства отметил, что ему уже «как-то неудобно, развернули эту борьбу [с коррупцией], на очереди еще сотня человек». «Но как можно простить, если ты бедноту обдираешь?» — задался вопросом Лукашенко.

Ранее председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил , что задержания по «делу медиков» продолжаются, недавно под стражу были взяты несколько предпринимателей. В мае в суды отправят уголовные дела в отношении 21 фигуранта.