Лукашенко: в приоритете как и раньше крупный бизнес

Белорусская экономика и впредь будет строиться на развитии крупных предприятий, заявил Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Президент подчеркнул, что сильная экономика - фундамент успешного государства и за годы независимости в Беларуси сделано немало. Так, валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности вырос почти в 5 раз, а объем промышленного производства - в 2,5 раза.

«Белорусская экономика и впредь будет строиться на основе развития крупных предприятий и производств. Это наш неоспоримый приоритет», - сказал белорусский официальный лидер.

В плюсы Беларуси он отнес то, что «мы не стали на путь бесконтрольного передела собственности, не уничтожили все то наследие, которое десятилетиями создавалось на выжженной послевоенной земле», а сохранили его и приумножили, сообщили в пресс-службе президента.

Лукашенко назвал национальным достоянием «Беларуськалий», нефтеперерабатывающие заводы, БелАЗ, МАЗ, МТЗ, БМЗ.

«Мы предоставили достойные условия для развития малого и среднего бизнеса. Дело за ним. Действуйте. Но помните, что вокруг наших гигантов вам всегда найдется работа. Этим мы решим основные задачи: создание новых рабочих мест и импортозамещение», - добавил глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что призывы к развитию малого и среднего бизнеса порой дают обратный эффект: люди не создают новые производства, а занимаются мелкой торговлей.

Он считает, что необходимо прекратить практику, когда предприятия стремятся компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными средствами. «Все субъекты хозяйствования в Беларуси находятся в одинаковых условиях. Курс рубля, процентные ставки и другие условия для всех одни, а работают все по-разному», - отметил Александр Лукашенко.

В частности, он посетовал на затянувшуюся модернизацию ряда предприятий: Светлогорского ЦКК, Добрушской фабрики «Герой труда», завода газетной бумаги в Шклове. «И в силу сложившихся обстоятельств надо особое внимание обратить на скорейшее окончание модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов, чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль. Мы на финишной стадии. Надо ускоряться», - добавил Лукашенко.

«Беларусь индустриальная - наш путь развития. Цель - создание комфортной жизни в каждом уголке страны. Принципиально важно исключить все то, что сегодня сдерживает экономический рост. Для правительства и Национального банка это первостепенная задача», - добавил официальный лидер.