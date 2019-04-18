Лукашенко: Парламентские выборы пройдут в начале ноября 2019-го, президентские - в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Выборы президента Беларуси пройдут в 2020 году, а парламентские выборы Александр Лукашенко предложил назначить в начале ноября 2019 года. Об этом заявил президент в ходе послания к народу и парламенту.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина заявляла , что закон не запрещает совмещать две кампании, но «у нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какими иными выборами». «Если бы у меня спросили, я бы обозначила воскресенье — 1 декабря. Как раз все вернутся на свои рабочие места в конце августа, можно будет заняться и политикой, — сказала Ермошина, не уточнив, о каких выборах идет речь.

Кто хочет идти в президенты

О своих планах выдвигаться в президенты уже заявили сам Александр Лукашенко (для него это заход на шестой срок), первый зампред ЛЛД Олег Гайдукевич , депутат и глава «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим . Своего кандидата планирует выдвинуть кампания «Говори правду», скорее всего, одного из своих лидеров — Татьяну Короткевич или Андрея Дмитриева.

Кроме того, через праймериз (предварительные выборы) своего кандидата хочет выдвинуть правоцентристская коалиция. У них пока три претендента — лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич, и.о. лидера ОГП Николай Козлов и сопредседатель БХД Павел Северинец. «Белорусский национальный конгресс» решил выдвинуть кандидатом в президенты Николая Статкевича, но его вряд ли зарегистрируют, учитывая неснятую судимость.