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Лукашенко: Спрашивают, хотел бы я оставить эту Конституцию своему преемнику. Нет, я бы не хотел

19.04.2019 12:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предложения по корректировке Конституции готовит Конституционный суд, есть поручение главе Администрации президента, основываясь на предложениях, начать новый этап, подключив ученых и представителей общественности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

При этом, считает президент, пока рано говорить о конкретных вариантах, нет даже разработанной концепции.

«Мне задают вопрос: Хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю: Нет, я бы не хотел. Да мы и этап тот уже прошли, когда нужна была сильная власть, такая, как у нас есть. Надо не властью делиться, надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти», — заявил Лукашенко.

В частности, считает он, за экономику должно отвечать правительство вместе с парламентом и Нацбанком.

«Глава государства должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. Я недавно упрекнул правительство: Люди не видят вас там, на фермах, на полях. Надо идти туда, заниматься своими функциями. И это не только потому, что они нехорошие. У нас система так выстроена», — признал он, добавив, что «пришло время на это посмотреть».

Президент заверил, что не будет предпринимать попытку сделать так, что «Лукашенко, вроде, ушел, но не ушел». «Этого в стране не будет! Я вам точно обещаю. Я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти, — подчеркнул он. — Мы разберемся, какой должна быть новая Конституция, вместе с вами. Мы не будем рубить страну на части, на ветви власти…»

Лукашенко признал, что правоохранительные органы держат ситуацию в стране под контролем, число особо тяжких преступлений за четыре года уменьшилось почти на четверть. «Но продолжает существовать такое позорное явление как коррупция», — посетовал президент, напомнив, что наше законодательство о борьбе с ней — одно из самых суровых и борьба ведется на системной основе.

«Несмотря на серьезнейшие меры ответственности, пока еще не всех дошла простая истина о категорической недопустимости взяточничества и казнокрадства. Масштаб выявляемых преступлений не может не настораживать и требует принятия дополнительных мер», — заявил глава государства.

Отмечая важность профилактической работы, Лукашенко рассказал про проведенные заседания облисполкомов по противодействию коррупции. «Мы всех предупредили снизу доверху», — подчеркнул он. Генеральной прокуратуре, которую президент «не очень видит» в борьбе с коррупцией, поручено комплекс мер по устранению причин и условий для коррупции. Важно также сформировать нетерпимое отношение к коррупции, считает Лукашенко, отмечая, что в обществе высок спрос на справедливости.

«Нас господь толкнул на эту стезю борьбы за справедливость с первых дней президентства. Сегодня этот тезис востребован как никогда», — считает он.

 
 
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Предложения по корректировке Конституции готовит Конституционный суд, есть поручение главе Администрации президента, основываясь на предложениях, начать новый...
 
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