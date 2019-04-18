«Это разве нормально? В Европе конфликт». Лукашенко - про международную политику и развитие экспорта

Источник материала: Tut.by

Беларуси важно сохранить многовекторную политику и развивать экспорт товаров и услуг, убежден Александр Лукашенко. Об этом он заявил в послании к белорусскому народу и Национальному собранию.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы помним уроки прошлого, анализируем актуальную международную обстановку. Сегодня она объективно усложняется. Поэтому делаем все, чтобы не оказаться на острие блокового противостояния между Востоком и Западом. И предостеречь мир от нового цивилизационного разлома. В этом состоит главная цель по сближению различных интеграционных форматов и повышения доверия и безопасности, — заявил президент.

Александр Лукашенко отметил, что за Минском закрепился статус нейтральной переговорной площадки для контактов «по самым трудным вопросам международной повестке дня».

— Мы это ценим, мы этим гордимся, и мы будем делать все возможное, чтобы на близкую нам украинскую землю вернулись мир и согласие. Я это уже говорил, это не только дело Украины, это нас очень волнует. потому что это у нашего порога, — отметил президент. — …<…> Это разве нормально? В Европе конфликт. Не просто конфликт, война идет, куча проблем. Мы на уровне организаций безопасности и сотрудничества в Европе, на уровне глав государств собраться не можем. <…> Давайте собираться и прекращать эти войны. Для нас жизненно необходимо сохранение мирной благополучной Европы, нашего общего дома. К этому мы сегодня призываем всех наших партнеров.

Александр Лукашенко отметил, что на Востоке усилия Беларуси направлены «на активное участие в интеграционных процессах по постсоветством пространстве, мы неизменно следуем взятому 20 лет назад курсу на создание Союзного государства».

По словам президента, в числе приоритетов остается сотрудничество со странами СНГ.

— Для многих входящих в него (СНГ — Прим. ред.) это фактически единственная переговорная площадка. И не только для торгового, но для политического диалога. Сегодня Беларусь готова играть более значимую роль торгового канала для многомиллионного торгового рынка Евразийского экономического союза и стран СНГ с Европейским союзом с другой стороны.

Александр Лукашенко заявил, что «нам не нужна интеграция ради интеграции».

— Мы рассчитываем на достижение конкретных целей, которые дадут конкретный результат для экономики наших стран. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников. Решение данной задачи станет приоритетным направлением председательства нашей страны в этой организации в 2020 году.

Президент отметил, что в числе важнейших стратегических партнеров Беларуси — Китайская Народная республика. На следующей неделе Александр Лукашенко намерен провести переговоры с китайскими партнерами и с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь сегодня стремится к тому, чтобы одной из опор внешней торговли страны был не только ЕАЭС, но и Евросоюз.

— Сегодня мы, возможно, как никто другой в Европе заинтересованы в реформе Евросоюза, и в его укреплении, но не в разрушении. Но хочу, чтобы европейцы еще раз услышали меня. Для нас одной ключевых составляющих, фундаментальных прав человека, безопасности страны была и остается социально-экономическая сфера, благосостояние народа. Глубоко убежден, что в нестабильном обществе, где зашкаливают бедность и преступность, где разгул террора, базовые права человека не могут быть обеспечены по определению.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси сейчас выстраивается конструктивный диалог с США.

— Да, у нас есть отдельные разногласия. но мы готовы искать точки соприкосновения в сферах, которые представляют взаимный интерес.

Среди других приоритетных направлений в международной политике Александр Лукашенко перечислил страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Азии.

Помимо политической многовекторности одна из важнейших задач остается развитие экспорта, заявил президент.

— При этом высокая доля внешнеторгового оборота не только приносит плоды, но и формирует риск зависимости от внешней конъюнктуры. Вот почему так важно найти свои ниши на мировом рынке. Производить товары и оказывать услуги, которые имеют устойчивый спрос, высокую конкурентоспособность, стабильную рентабельность.

Президент заявил, что правительство должно предлагать эффективные востребованные инструменты экспорта. «Мы не обладаем большими запасами сырьевых ресурсов, поэтому тем более должны делать ставку на экспорт высокодоходных товаров и услуг», — сказал глава государства.