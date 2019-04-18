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За взятки задержаны руководители гродненских облпотребобщества и филиала «Белкоопсоюза»

19.04.2019 13:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При получении взятки с поличным задержаны председатель правления Гродненского областного потребительского общества и директор Гродненского филиала «Белкоопстрах». Руководители госпредприятий получали незаконные вознаграждения от представителя строительной компании.


Фото: Reuters

Установлено, что подозреваемые выстроили и на системной основе реализовывали схему получения взяток, в том числе с участием посредников, за беспрепятственное оформление страховых случаев на объектах облпотребобщества, денежных выплат по ним, а также заключение договоров на строительно-монтажные работы и обеспечение их оплаты.

— За оперативные и своевременные платежи по оказываемым коммерческой структурой услугам, а также за благоприятное решение иных вопросов, входящих в компетенцию председателя правления, включая непосредственное заключение договора подряда, он получал от бизнесмена незаконные вознаграждения порядка 3% от стоимости выполненных работ, — рассказали в милиции.

Руководителей задержали после получения очередных взяток. В отношении них возбуждены уголовные дела за получение взятки, в отношении их коммерческого партнера — за дачу взятки.

Подозреваемые заключены под стражу.

 
 
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Руководители госпредприятий получали «откаты» от представителя строительной компании.
 
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