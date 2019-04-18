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Более 20 крупных инновационных производств планируется открыть в этом году

19.04.2019 13:24 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Более 20 крупных инновационных производств планируется открыть в этом году
Александр Шумилин. Фото из архива

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 крупных инновационных производств планируется открыть в Беларуси в 2019 году, сообщил журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Более 20 новых производств планируем открыть. Это только крупных, а если считать малый и средний бизнес, то таких производств, небольших фирм будет открыто гораздо больше", - сказал Александр Шумилин. Он добавил, что сейчас динамично развивается малое инновационное предпринимательство, IT-сектор, реализуется множество стартапов.

Что касается новых производств, то в этом году планируется освоить автоматизированное производство сложносогнутых многослойных стекол для транспортных средств на УЧПП "КУВО". На Оршанском инструментальном заводе появится производство современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов. Производить светодиодное осветительное оборудование намерены на Брестском электроламповом заводе. Прорабатывается ряд других высокотехнологичных проектов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 крупных инновационных производств планируется открыть в Беларуси в 2019 году, сообщил журналистам председатель...
 
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