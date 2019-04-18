«Электроэнергия будет недешевой». Лукашенко назвал цену АЭС и допустил строительство второй атомной станции

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко не исключает строительства второй атомной станции при успешной эксплуатации АЭС в Островце. Об этом он заявил, отвечая на вопрос одного из депутатов по поводу возможной замены газа на электричество в населенных пунктов после ввода АЭС.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Александр Лукашенко напомнил, что строительство атомной станции нужно для ухода от зависимости от газа, нефти и прочих углеводородов, которых нет в Беларуси. Помимо ядерной энергетики страна использует альтернативные виды электроэнергии, начиная от ветряков и солнечных панелей и заканчивая гидростанциями. После введения в эксплуатацию АЭС появится профицит электричества. «Правительству поставлена задача определить, какая будет стоимость этого электричества. Мы строим АЭС за счет российского кредита, который надо будет возвращать. Электроэнергия будет недешевая. Может, даже придется дотировать. Надо посмотреть, из чего мы возьмем эти деньги», — сказал Лукашенко.

Поэтому перед тем как электрифицировать населенные пункты, надо посмотреть, какой будет цена этого электричества. «Мы пощупаем этот опыт, и не исключено, что в будущем нашему обществу придется построить еще одну атомную станцию. Место на востоке [страны] уже подобрано», — сказал Лукашенко.

Депутат Анна Канопацкая продолжила тему, сославшись на слова посла РФ Михаила Бабича о том, что стоимость АЭС снизилась на три миллиарда долларов, а стоимость электричества будет в районе четырех центов.

— Я бы хотела уточнить у вас: существуют ли сейчас какие-то принципиальные разногласия между белорусской и российской стороной при строительстве АЭС? И, возможно, вы сегодня можете сказать прогнозируемую цену для населения и предприятий? — обратилась Канопацкая к Лукашенко.

— Не знаю, кто вам говорил, я это первый раз слышу. Посол, наверное, считать плохо умеет. Это не Россия снизила цену на атомную станцию, и если это посол сказал, то он вредит самой России, — ответил глава государства. — Я когда-то приводил этот пример, не помню, публично или нет, мы как-то обсуждали с Путиным эту проблему, и я ему говорю: «Слушай, Владимир Владимирович, мы, по-моему, миллиардов на десять заключили кредитное соглашение. (…) А реальная цена, наверное, будет меньше семи миллиардов». А он: «Вот ты подарок мне преподнес! Никому не говори об этом, мы же контракты заключаем с другими странами». У нас станция получится дешевле. Во-первых, жесточайший контроль. У меня за это отвечал вице-премьер Семашко, сейчас Ляшенко. Каждую запчасть, откуда бы она ни шла, белорусская или российская, тем более с Запада, мы там используем не только российское, берем самое лучшее, система управления, возможно, там от Siemens, Германии и т.д. И везде это деньги, мы поставили на государственный контроль, и лично мне докладывают по всем происшествиям. Я контролирую эту станцию. Почему? После Чернобыля у нас фобия развита.

По словам президента, немало людей при строительстве АЭС были задержаны за взятки. Он лично просил Путина, чтобы белорусы не были в стороне от строительства атомной станции. Окончательную цифру, во сколько обойдется АЭС, Лукашенко не называет, она еще не достроена.

— Это коммерческая тайна, контрактная цена, и оглашаться она не должна. (…) И это сказал не я, — отметил Лукашенко. — (…) Я пока не знаю, какая будет цена. Но обещаю, я не антинародный президент, если будет цена ниже, мы на нее вешать ничего не будем. Я заинтересован кровно, чтобы эта была цена как можно ниже, чтобы предложить нашему народу услуги, о которых только что говорил депутат, и больше уходить от зависимости по нефти и газу.